Industriële stofzuiger IVS 100/55 M Z22
De IVS 100/55 M Z22 is een superklasse industriële stofzuiger - krachtige zijkanaalventilator van 5,5kW voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden potentieel explosief stof van klasse M
Voor het veilig opzuigen van zeer grote hoeveelheden stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met stofklasse M-certificaat en ook toegestaan voor gebruik in Ex Zone 22: onze IVS 100/55 M Z22 superklasse industriële stofzuiger met krachtige 5,5 kW zijkanaalventilator. De zeer efficiënte machine (IE2) is geschikt voor zowel stationair als mobiel continu gebruik en kan dankzij de geïntegreerde soft start-up functie zelfs worden bediend met normale industriële stopcontacten van 16 ampère. De horizontale filterschudder met tandwielkast zorgt voor een optimale reiniging van het grote M-goedgekeurde sterfilter, waarbij de tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging consistent even goede filterreinigingsresultaten produceert, ongeacht de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Het afzetmechanisme van de 100 liter roestvrijstalen container versterkt ook de gebruiksvriendelijkheid van de machine. Het slimme concept wordt afgerond met talrijke opties voor het veilig opbergen van accessoires.n de machine. Het slimme concept wordt afgerond met talrijke opties voor het veilig opbergen van accessoires.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 5,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
- Dankzij de speciale coating is hij ook geschikt voor olieachtig en plakkerig stof.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|240 / 24
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|157
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|157,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee