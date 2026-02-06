Voor het veilig opzuigen van zeer grote hoeveelheden stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met stofklasse M-certificaat en ook toegestaan voor gebruik in Ex Zone 22: onze IVS 100/55 M Z22 superklasse industriële stofzuiger met krachtige 5,5 kW zijkanaalventilator. De zeer efficiënte machine (IE2) is geschikt voor zowel stationair als mobiel continu gebruik en kan dankzij de geïntegreerde soft start-up functie zelfs worden bediend met normale industriële stopcontacten van 16 ampère. De horizontale filterschudder met tandwielkast zorgt voor een optimale reiniging van het grote M-goedgekeurde sterfilter, waarbij de tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging consistent even goede filterreinigingsresultaten produceert, ongeacht de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Het afzetmechanisme van de 100 liter roestvrijstalen container versterkt ook de gebruiksvriendelijkheid van de machine. Het slimme concept wordt afgerond met talrijke opties voor het veilig opbergen van accessoires.n de machine. Het slimme concept wordt afgerond met talrijke opties voor het veilig opbergen van accessoires.