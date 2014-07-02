De compacte IVC 60/12-1 Tact EC industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimte. Deze machine kan de meest hardnekkige vervuiling aan in non-stop gebruik, dankzij zijn slijtvaste EC-motor. Deze stofzuiger is voorzien van een automatisch filterreinigingssysteem, het is ideaal voor het opzuigen van fijn stof en kan ook eenvoudig worden gebruikt als stationaire machine voor de productieruimte of -machines.