Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC
Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.
De compacte IVC 60/12-1 Tact EC industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimte. Deze machine kan de meest hardnekkige vervuiling aan in non-stop gebruik, dankzij zijn slijtvaste EC-motor. Deze stofzuiger is voorzien van een automatisch filterreinigingssysteem, het is ideaal voor het opzuigen van fijn stof en kan ook eenvoudig worden gebruikt als stationaire machine voor de productieruimte of -machines.
Kenmerken en voordelen
Slijtagearme EC-turbineBorstelloos ontwerp voor slijtagearme werking. Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.
Tact automatisch filterreinigingssysteemAutomatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilterOverzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|62,5 / 225
|Vacuüm (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|59
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
- Automatische uitschakeling/vulstatus