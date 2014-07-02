Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.

De compacte IVC 60/12-1 Tact EC industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimte. Deze machine kan de meest hardnekkige vervuiling aan in non-stop gebruik, dankzij zijn slijtvaste EC-motor. Deze stofzuiger is voorzien van een automatisch filterreinigingssysteem, het is ideaal voor het opzuigen van fijn stof en kan ook eenvoudig worden gebruikt als stationaire machine voor de productieruimte of -machines.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC: Slijtagearme EC-turbine
Slijtagearme EC-turbine
Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking. Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC: Tact automatisch filterreinigingssysteem
Tact automatisch filterreinigingssysteem
Automatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC: Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 62,5 / 225
Vacuüm (mbar/kPa) 244 / 24,4
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 1,2
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 74
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder accessoires (kg) 59
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
  • Automatische uitschakeling/vulstatus
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC
Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 Tact EC
Videos
Accessoires