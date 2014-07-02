Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Ap
Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse. Met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.
De IVC 60 / 24-2 Ap is een compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen. Het wendbare instapmodel is gemakkelijk te manoeuvreren en is voorbestemd voor mobiele reinigingswerkzaamheden op productiemachines en in de productieomgeving. De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een lange levensduur van het filter.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met 2 ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilterOverzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|59
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee