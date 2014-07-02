De IVC 60 / 24-2 Ap is een compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen. Het wendbare instapmodel is gemakkelijk te manoeuvreren en is voorbestemd voor mobiele reinigingswerkzaamheden op productiemachines en in de productieomgeving. De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een lange levensduur van het filter.