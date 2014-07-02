Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Ap

Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse. Met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.

De IVC 60 / 24-2 Ap is een compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen. Het wendbare instapmodel is gemakkelijk te manoeuvreren en is voorbestemd voor mobiele reinigingswerkzaamheden op productiemachines en in de productieomgeving. De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een lange levensduur van het filter.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Ap: Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Ap: Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)
Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Ap: Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 70 DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder accessoires (kg) 59
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
