Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²
Compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen voor optimale mobiliteit. Met automatische filterreiniging Tact² voor langdurig gebruik zonder onderbrekingen.
De compacte IVC 60/24-2 Tact² industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Het apparaat is uitegerust met grote wielen en zwenkwieljtes met rem, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal is voor mobiel gebruik. Het TACT² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange werkuren zonder onderbreking.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met 2 ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Automatische filterreiniging Tact²Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilterOverzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|68,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
- Automatische uitschakeling/vulstatus