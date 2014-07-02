Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²

Compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen voor optimale mobiliteit. Met automatische filterreiniging Tact² voor langdurig gebruik zonder onderbrekingen.

De compacte IVC 60/24-2 Tact² industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Het apparaat is uitegerust met grote wielen en zwenkwieljtes met rem, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal is voor mobiel gebruik. Het TACT² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange werkuren zonder onderbreking.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²: Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²: Automatische filterreiniging Tact²
Automatische filterreiniging Tact²
Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²: Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht inclusief verpakking (kg) 68,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
  • Automatische uitschakeling/vulstatus
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact²
Videos
Accessoires