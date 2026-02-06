Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² Lp
Voor stofarme verwijdering van droge materialen zoals mineraalstof: compacte industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² Longopac® met innovatieve automatische filterreiniging Tact².
De compacte IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac industriële stofzuiger is ideaal voor het reinigen van productieruimtes en productiemachines. Het apparaat is uitgerust met grote wielen en remrollen, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal voor mobiel gebruik. Het automatische filterreinigingssysteem TACT² garandeert lange bedrijfstijden zonder onderbreking.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Uitgerust met 2 ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Automatische filterreiniging Tact²Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|66
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|69,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|950 x 690 x 1170
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee