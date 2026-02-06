De compacte IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac industriële stofzuiger is ideaal voor het reinigen van productieruimtes en productiemachines. Het apparaat is uitgerust met grote wielen en remrollen, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal voor mobiel gebruik. Het automatische filterreinigingssysteem TACT² garandeert lange bedrijfstijden zonder onderbreking.