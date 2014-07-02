Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en - ruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.
De IVC 60 / 24-2 Tact² M is een compacte industriestofzuiger met grote wielen en remrollen. Het extreem wendbare apparaat is ideaal voor het reinigen van productiemachines en productieruimtes. Bovendien is de stofzuiger goedgekeurd voor stofklasse M, wat gevaarlijk is voor de gezondheid. Het automatische filterreinigingssysteem Tact² garandeert een lange levensduur zonder vervelende onderbrekingen.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Uitgerust met 2 ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Automatische filterreiniging Tact²Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Met compact vlakfilter
- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|60
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee