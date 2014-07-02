De IVC 60 / 24-2 Tact² M is een compacte industriestofzuiger met grote wielen en remrollen. Het extreem wendbare apparaat is ideaal voor het reinigen van productiemachines en productieruimtes. Bovendien is de stofzuiger goedgekeurd voor stofklasse M, wat gevaarlijk is voor de gezondheid. Het automatische filterreinigingssysteem Tact² garandeert een lange levensduur zonder vervelende onderbrekingen.