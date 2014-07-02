Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M

Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en - ruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.

De IVC 60 / 24-2 Tact² M is een compacte industriestofzuiger met grote wielen en remrollen. Het extreem wendbare apparaat is ideaal voor het reinigen van productiemachines en productieruimtes. Bovendien is de stofzuiger goedgekeurd voor stofklasse M, wat gevaarlijk is voor de gezondheid. Het automatische filterreinigingssysteem Tact² garandeert een lange levensduur zonder vervelende onderbrekingen.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Stofklasse M
Stofklasse M
Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M: Automatische filterreiniging Tact²
Automatische filterreiniging Tact²
Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Met compact vlakfilter
  • Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
  • Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder accessoires (kg) 60
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² M
Videos
Accessoires