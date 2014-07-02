Industriële stofzuiger IVC 60/30 Ap
De compacte IVC 60/30 Ap industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalventilator is de zuiger ook geschikt voor continu gebruik. Ideaal als stationaire zuigeenheid voor productie- en verpakkingsmachines. Handmatige filterreiniging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de filter.
Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilterOverzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|88
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|89,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee