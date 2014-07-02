Industriële stofzuiger IVC 60/30 Ap

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalventilator. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.

De compacte IVC 60/30 Ap industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalventilator is de zuiger ook geschikt voor continu gebruik. Ideaal als stationaire zuigeenheid voor productie- en verpakkingsmachines. Handmatige filterreiniging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de filter.

Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)
Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)
Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 70 DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder accessoires (kg) 88
Gewicht inclusief verpakking (kg) 89,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
