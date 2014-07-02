Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²: Automatische filterreiniging Tact²
Automatische filterreiniging Tact²
Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²: Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder accessoires (kg) 95
Gewicht inclusief verpakking (kg) 95,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
  • Automatische uitschakeling/vulstatus
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²
