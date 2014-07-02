Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact²
Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.
De compacte IVC 60/30 Tact² industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalventilator, kan dit toestel ook worden gebruikt voor ononderbroken gebruik en bijvoorbeeld als stationaire zuigunit in deproductie en bij verpakkingsmachines.
Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Automatische filterreiniging Tact²Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilterOverzichtelijk, compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|95
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|95,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
- Automatische uitschakeling/vulstatus