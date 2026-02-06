Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp

Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Compact apparaat met zijkanaalventilator voor het afzuigen van droge stoffen. Met filterreiniging Tact² en Longopac®-afvoersysteem.

De compacte IVC 60/30 Tact² Longopac industriële stofzuiger is ideaal voor het reinigen van productieruimtes en productiemachines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor kan het apparaat ook continu worden gebruikt en kan het bijvoorbeeld als stationaire zuigeenheid in productie- of verpakkingsmachines worden gebruikt.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp: Veilig Longopac®-afvoersysteem
Veilig Longopac®-afvoersysteem
Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp: Automatische filterreiniging Tact²
Automatische filterreiniging Tact²
Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
  • Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
  • Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder accessoires (kg) 100
Gewicht inclusief verpakking (kg) 107
Afmetingen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp
Videos
Accessoires