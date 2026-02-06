Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Lp
Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Compact apparaat met zijkanaalventilator voor het afzuigen van droge stoffen. Met filterreiniging Tact² en Longopac®-afvoersysteem.
De compacte IVC 60/30 Tact² Longopac industriële stofzuiger is ideaal voor het reinigen van productieruimtes en productiemachines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor kan het apparaat ook continu worden gebruikt en kan het bijvoorbeeld als stationaire zuigeenheid in productie- of verpakkingsmachines worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Automatische filterreiniging Tact²Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog. De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met een compact vlakplooifilter
- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|107
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee