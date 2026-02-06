Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M ACD
De 2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M ACD uit de middenklasse overtuigt wanneer het aankomt op het opzuigen van fijne en grove brandbare stoffen.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M ACD is universeel inzetbaar voor het opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare stofzuiger werkt op 240V 1-fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld. Het grote, gecertificeerde sterfilter met PTFE membraan in stofklasse M, kan eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. De filterbehuizing en de opvangketel van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van roestvast staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust gecoat staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Handmatige pull-and-clean-filterreinigingFilterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Uitgerust met een groot sterfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 382
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|35,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|36,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbaar stof