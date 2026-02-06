Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M ACD is universeel inzetbaar voor het opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare stofzuiger werkt op 240V 1-fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld. Het grote, gecertificeerde sterfilter met PTFE membraan in stofklasse M, kan eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. De filterbehuizing en de opvangketel van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van roestvast staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust gecoat staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.