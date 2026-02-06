Duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motoren, middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor de universele opname van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasebedrijf. Elk van de drie motoren kan afzonderlijk worden aangestuurd. Het grote sterfilter in stofklasse M met transmissie kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd. De filterreiniging verlengt de levensduur en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Het lichaam en de opvangbak van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van resistent staal en heeft grote wielen die het transport vergemakkelijken.