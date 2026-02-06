Industriële stofzuiger IVM 60/36 -3

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M.

Duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motoren, middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor de universele opname van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasebedrijf. Elk van de drie motoren kan afzonderlijk worden aangestuurd. Het grote sterfilter in stofklasse M met transmissie kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd. De filterreiniging verlengt de levensduur en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Het lichaam en de opvangbak van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van resistent staal en heeft grote wielen die het transport vergemakkelijken.

Kenmerken en voordelen
Uitgerust met 3 zuigmotoren
Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Handmatige IVM-filterreiniging
Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 221 / 799
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 60
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3,6
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 70 DN 50 DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 79
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder accessoires (kg) 68
Gewicht inclusief verpakking (kg) 72,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1020 x 680 x 1490

Uitvoering

  • Hoofdfilter: sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
