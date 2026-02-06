Industriële stofzuiger IVM 60/36 -3
3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M.
Duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motoren, middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor de universele opname van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasebedrijf. Elk van de drie motoren kan afzonderlijk worden aangestuurd. Het grote sterfilter in stofklasse M met transmissie kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd. De filterreiniging verlengt de levensduur en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Het lichaam en de opvangbak van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van resistent staal en heeft grote wielen die het transport vergemakkelijken.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met 3 zuigmotorenDrie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Handmatige IVM-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilterVoor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|221 / 799
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|68
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|72,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee