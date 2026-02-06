Industriële stofzuiger IVS 100/40
Het basismodel van onze superklasse industriezuigers: de IVS 100/40 met 4-kW zijkanaalcompressor, voor stofklasse M goedgekeurd sterfilter en horizontale filterschudder met mechanische aandrijving.
De horizontale filterschudder met mechanische aandrijving is een van de interessantste kenmerken van onze industriezuiger IVS 100/40 uit de superklasse met draaistroommotor en 4-kW zijkanaalcompressor. Deze geïntegreerde, mechanische aandrijving zorgt ervoor dat de kracht gericht wordt overgebracht waardoor de reinigingsresultaten altijd optimaal zijn, ongeacht de kracht die de gebruiker toepast. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van het grote sterfilter. Het corrosievrije RVS-reservoir met een inhoud van 100 liter biedt ruimte aan grote volumes vaste stoffen. Dankzij het comfortabele afneemmechanisme kan het reservoir zeer eenvoudig worden geleegd. Er zijn diverse handige functies om toebehoren direct op het apparaat op te bergen.
Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilterVoor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|130
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|131,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee