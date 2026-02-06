Industriële stofzuiger IVS 100/55 M
De IVS 100/55 M superklasse industriële stofzuiger voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Met stofklasse M certificaat en 5,5 kW zijkanaalverdichter.
Onze superklasse industriële stofzuiger IVS 100/55 M is geschikt voor zowel mobiel als stationair continu gebruik en is geschikt voor het veilig stofzuigen van grote hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gecertificeerd voor stofklasse M en energiezuinig (IE2), maakt de stofzuiger ook indruk met zijn sterke driefase motor en krachtige 5,5 kW zijkanaalverdichter. Dankzij de geïntegreerde softstartfunctie kan hij worden aangesloten op elk conventioneel industrieel stopcontact van 16 ampère. Voor maximale mobiliteit zijn er verschillende opbergmogelijkheden beschikbaar voor accessoires. Het grote sterfilter neemt weinig ruimte in beslag en wordt betrouwbaar gereinigd door middel van een horizontale filterschudder. Tevens maakt het vergrendelmechanisme van de roestvaststalen container van 100 liter het eenvoudig om deze te legen. De optionele afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de machine vanaf een afstand van maximaal 30 m bewijst ook de gebruiksvriendelijkheid van de IVS 100/55 M.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 5,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
- Dankzij de speciale coating is hij ook geschikt voor olieachtig en plakkerig stof.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|240 / 24
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|148
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|148,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee