Onze superklasse industriële stofzuiger IVS 100/55 M is geschikt voor zowel mobiel als stationair continu gebruik en is geschikt voor het veilig stofzuigen van grote hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gecertificeerd voor stofklasse M en energiezuinig (IE2), maakt de stofzuiger ook indruk met zijn sterke driefase motor en krachtige 5,5 kW zijkanaalverdichter. Dankzij de geïntegreerde softstartfunctie kan hij worden aangesloten op elk conventioneel industrieel stopcontact van 16 ampère. Voor maximale mobiliteit zijn er verschillende opbergmogelijkheden beschikbaar voor accessoires. Het grote sterfilter neemt weinig ruimte in beslag en wordt betrouwbaar gereinigd door middel van een horizontale filterschudder. Tevens maakt het vergrendelmechanisme van de roestvaststalen container van 100 liter het eenvoudig om deze te legen. De optionele afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de machine vanaf een afstand van maximaal 30 m bewijst ook de gebruiksvriendelijkheid van de IVS 100/55 M.