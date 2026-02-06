Industriële stofzuiger IVS 100/75 M
Onze krachtigste industriële stofzuiger uit de superklasse met stofklasse M-certificering: IVS 100/75 M met 7,5 kW zijkanaalverdichter voor grote hoeveelheden stof die schadelijk zijn voor de gezondheid.
De IVS 100/75 M is het topmodel uit de superklasse van industriële stofzuigers met stofklasse M-certificering. Uitgerust met extreem krachtige componenten, zoals de 7,5 kW zijkanaalcompressor, zuigt hij zelfs de grootste hoeveelheden gezondheidsgevaarlijk fijn stof veilig op. De grootste draaistroommotor in deze klasse werkt zeer efficiënt (IE3) en beschikt over een softstartfunctie die vermogenspieken bij het starten effectief voorkomt. Bovendien is het apparaat ontwikkeld voor mobiel en stationair continu gebruik en uitgerust met een corrosievrije roestvrijstalen container met een inhoud van 100 liter en een afzetmechanisme, evenals een groot, 16-voudig sterfilter. Het filtersysteem wordt gereinigd door middel van handmatige, horizontale filtertrilling. Een speciale tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging zorgt daarbij te allen tijde en onafhankelijk van de door de gebruiker uitgeoefende kracht voor vergelijkbare reinigingsresultaten. Accessoires kunnen veilig op het apparaat worden opgeborgen, terwijl de optionele afstandsbediening een zeer zinvolle aanvulling vormt op de veelzijdige uitrusting van de IVS 100/75 M.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 7,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot sterfilter
- Dankzij de speciale coating is hij ook geschikt voor olieachtig en plakkerig stof.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 536
|Vacuüm (mbar/kPa)
|290 / 29
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|165
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|165,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee