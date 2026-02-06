De IVS 100/75 M is het topmodel uit de superklasse van industriële stofzuigers met stofklasse M-certificering. Uitgerust met extreem krachtige componenten, zoals de 7,5 kW zijkanaalcompressor, zuigt hij zelfs de grootste hoeveelheden gezondheidsgevaarlijk fijn stof veilig op. De grootste draaistroommotor in deze klasse werkt zeer efficiënt (IE3) en beschikt over een softstartfunctie die vermogenspieken bij het starten effectief voorkomt. Bovendien is het apparaat ontwikkeld voor mobiel en stationair continu gebruik en uitgerust met een corrosievrije roestvrijstalen container met een inhoud van 100 liter en een afzetmechanisme, evenals een groot, 16-voudig sterfilter. Het filtersysteem wordt gereinigd door middel van handmatige, horizontale filtertrilling. Een speciale tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging zorgt daarbij te allen tijde en onafhankelijk van de door de gebruiker uitgeoefende kracht voor vergelijkbare reinigingsresultaten. Accessoires kunnen veilig op het apparaat worden opgeborgen, terwijl de optionele afstandsbediening een zeer zinvolle aanvulling vormt op de veelzijdige uitrusting van de IVS 100/75 M.