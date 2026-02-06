De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriële stofzuiger van Kärcher. De stofzuiger biedt een containervolume van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen (bijv. frites) kunnen dankzij de optionele friteskorf betrouwbaar worden opgezogen en eenvoudig van elkaar worden gescheiden. De slangaansluiting op de zuigkop is bijzonder flexibel (360° draaibaar) en garandeert maximale flexibiliteit en kluwenvrije afzuiging. Het vulniveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerslang. Geflensde hijsogen vergemakkelijken de dagelijkse hantering, zelfs bij volledige belading. De hoogwaardige wielen van ABS-materiaal garanderen maximale mobiliteit.