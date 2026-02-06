Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2

IVR-L 100 / 24-2 - de compacte industriële stofzuiger met een opvangcapaciteit van 100 liter. Handig stofzuigen en gemakkelijk scheiden van spaanders en snijvloeistoffen.

De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriële stofzuiger van Kärcher. De stofzuiger biedt een containervolume van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen (bijv. frites) kunnen dankzij de optionele friteskorf betrouwbaar worden opgezogen en eenvoudig van elkaar worden gescheiden. De slangaansluiting op de zuigkop is bijzonder flexibel (360° draaibaar) en garandeert maximale flexibiliteit en kluwenvrije afzuiging. Het vulniveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerslang. Geflensde hijsogen vergemakkelijken de dagelijkse hantering, zelfs bij volledige belading. De hoogwaardige wielen van ABS-materiaal garanderen maximale mobiliteit.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2: Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2: Visuele vulniveau-indicator
Visuele vulniveau-indicator
Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2: Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
  • Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Containerinhoud (l) 100
Materiaal reservoir Metaal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 50
Diameter toebehoren DN 50 DN 40
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,45
Gewicht zonder accessoires (kg) 44
Gewicht (met accessoires) (kg) 44
Gewicht inclusief verpakking (kg) 44,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 640 x 620 x 1060

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2
Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2
Videos
Accessoires