Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2
IVR-L 100 / 24-2 - de compacte industriële stofzuiger met een opvangcapaciteit van 100 liter. Handig stofzuigen en gemakkelijk scheiden van spaanders en snijvloeistoffen.
De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriële stofzuiger van Kärcher. De stofzuiger biedt een containervolume van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen (bijv. frites) kunnen dankzij de optionele friteskorf betrouwbaar worden opgezogen en eenvoudig van elkaar worden gescheiden. De slangaansluiting op de zuigkop is bijzonder flexibel (360° draaibaar) en garandeert maximale flexibiliteit en kluwenvrije afzuiging. Het vulniveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerslang. Geflensde hijsogen vergemakkelijken de dagelijkse hantering, zelfs bij volledige belading. De hoogwaardige wielen van ABS-materiaal garanderen maximale mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Visuele vulniveau-indicatorTransparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|44
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|44
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|44,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee