Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Me
De IVR-L 100 / 24-2 Me is een compacte, roestvrijstalen industriële stofzuiger. Met een inhoud van 100 liter voor het opzuigen van corrosieve vloeistoffen.
De IVR-L 100 / 24-2 Me is een compacte, roestvrijstalen industriële stofzuiger met een opvangcapaciteit van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen zoals spaanders kunnen worden opgezogen. Met een optionele spaandermand kunnen vaste stoffen en vloeistoffen gemakkelijk worden gescheiden. De hoogwaardige roestvrijstalen variant maakt de IVR-L 100 / 24-2 Me tot een veelzijdig gereedschap in de zware dagelijkse industrie. Zelfs corrosieve media kunnen zonder problemen worden opgezogen. De slangaansluiting op de zuigkop is 360 ° draaibaar. Dit vergemakkelijkt het opzuigen van vuil rond de hele machine zonder dat de zuigslang verstrikt raakt. Het vulpeil is op elk moment af te lezen van de afvoerleiding. Hoogwaardige zwenkwielen van ABS garanderen een uitstekende mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbakZeer gemakkelijk schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|41
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|41
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|41,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee