De IVR-L 100 / 24-2 Me is een compacte, roestvrijstalen industriële stofzuiger met een opvangcapaciteit van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen zoals spaanders kunnen worden opgezogen. Met een optionele spaandermand kunnen vaste stoffen en vloeistoffen gemakkelijk worden gescheiden. De hoogwaardige roestvrijstalen variant maakt de IVR-L 100 / 24-2 Me tot een veelzijdig gereedschap in de zware dagelijkse industrie. Zelfs corrosieve media kunnen zonder problemen worden opgezogen. De slangaansluiting op de zuigkop is 360 ° draaibaar. Dit vergemakkelijkt het opzuigen van vuil rond de hele machine zonder dat de zuigslang verstrikt raakt. Het vulpeil is op elk moment af te lezen van de afvoerleiding. Hoogwaardige zwenkwielen van ABS garanderen een uitstekende mobiliteit.