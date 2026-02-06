Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Tc
De IVR-L 100 / 24-2 Tc is de basisversie van alle IVR-L 100 Tc-varianten. De perfecte machine voor het stofzuigen en scheiden van snijvloeistoffen en spaanders in de metaalverwerkende industrie.
The compact IVR-L 100/24-2 Tc is a solid, Ringler type industrial vacuum cleaner with tilting chassis and 100-litre collecting container. This makes the vacuum ideally suited for intake of large quantities of liquids and/or solids such as shavings (as dust-free as possible). The solids can be easily separated from the liquids using the optional swarf basket. Vacuuming around the entire machine without annoying tangling of the suction hose is easy thanks to the 360° rotatable hose connection on the suction head. The current filling level is always visible on the drainage pipe. Drainage is carried out either by the drainage pipe of using the tilting chassis. The robust design, oil-resistant castors and oil-resistant power cord ensure a long service life – even in the toughest of industrial use. The robust construction also allows the machine to be picked up with a forklift.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstelGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Visuele vulniveau-indicatorTransparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|50
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|50
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee