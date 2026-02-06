Vloeistof- en spanenzuiger met wisselstroom IVR-L 100/24-2 Tc Dp voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden olie, koelemulsies en fijne, lichte metaalsnippers. De krachtige oplossing met twee turbines met een laag geluidsniveau zorgt voor een hoge zuigkracht van het mobiele apparaat met een ingangsvermogen van 2,4 kW, het wasbare en duurzame zakkenfilter maakt een constante werking mogelijk en de optionele filtermand zorgt voor een effectieve scheiding van vloeibare en vaste zuigmedia. Aangezogen vloeistoffen worden uit de 100 liter opvangbak afgevoerd door eenvoudig de afvoerslang los te draaien; een niveau-indicator voorkomt overvullen. Dit proces gaat sneller en tot een hoogteverschil van 6 meter bij gebruik van de geïntegreerde, traploos instelbare vatpomp. Het ledigingssysteem met kiepchassis maakt veilig kiepen mogelijk door middel van een afrolmechanisme. Het is ook mogelijk om voor het legen gebruik te maken van een vorkheftruck of kraan.