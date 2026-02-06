Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp mobiele vloeistof en spanen vacuüm. Werkt op wisselstroom, bijvoorbeeld geschikt voor oliën, koelvloeistofemulsies of fijne, lichtmetalen krullen.
Vloeistof- en spanenzuiger met wisselstroom IVR-L 100/24-2 Tc Dp voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden olie, koelemulsies en fijne, lichte metaalsnippers. De krachtige oplossing met twee turbines met een laag geluidsniveau zorgt voor een hoge zuigkracht van het mobiele apparaat met een ingangsvermogen van 2,4 kW, het wasbare en duurzame zakkenfilter maakt een constante werking mogelijk en de optionele filtermand zorgt voor een effectieve scheiding van vloeibare en vaste zuigmedia. Aangezogen vloeistoffen worden uit de 100 liter opvangbak afgevoerd door eenvoudig de afvoerslang los te draaien; een niveau-indicator voorkomt overvullen. Dit proces gaat sneller en tot een hoogteverschil van 6 meter bij gebruik van de geïntegreerde, traploos instelbare vatpomp. Het ledigingssysteem met kiepchassis maakt veilig kiepen mogelijk door middel van een afrolmechanisme. Het is ook mogelijk om voor het legen gebruik te maken van een vorkheftruck of kraan.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstel
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Vatpompfunctie
- Door een autonome vatpomp kan het opgezogen materiaal ook bij een hoog ledigingsniveau gemakkelijk worden afgevoerd.
- Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|57
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|57
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|57,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|840 x 660 x 1320
Uitvoering
- Vatpompfunctie
Toepassingen
- Voor middelgrote hoeveelheden grove en ruwe spanen
- Voor middelgrote hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelen