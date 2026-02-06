Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me
De roestvrijstalen versie van de IVR-L 100 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen - inclusief corrosieve media.
De IVR-L 100 / 24-2 Tc Me is een compacte en extra robuuste industriële stofzuiger. Zwenkwielen en netsnoer zijn oliebestendig, wat benadrukt hoe geschikt de duurzame machine is voor gebruik in de zware dagelijkse industrie. Afhalen van de machine met een heftruck is ook mogelijk. De stofzuiger heeft een roestvrijstalen container van 100 liter en een kantelbaar chassis - perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en / of meestal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. Deze kunnen perfect van de vloeistoffen worden gescheiden met behulp van de optionele spaandermand. De roestvrijstalen versie maakt de IVR-L 100 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger tot een veelzijdige machine. Zelfs corrosieve media kunnen zonder problemen worden opgezogen. De 360 ° draaibare slangaansluiting op de zuigkop garandeert een hoge flexibiliteit en klitvrij stofzuigen. Tijdens het stofzuigen is het actuele vulpeil eenvoudig af te lezen aan de afvoerleiding. Drainage kan worden uitgevoerd met behulp van de drainagebuis of het kantelbare chassis.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstelGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbakZeer gemakkelijk schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|58,8
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|59
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|59,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee