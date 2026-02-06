De IVR-L 100 / 24-2 Tc Me is een compacte en extra robuuste industriële stofzuiger. Zwenkwielen en netsnoer zijn oliebestendig, wat benadrukt hoe geschikt de duurzame machine is voor gebruik in de zware dagelijkse industrie. Afhalen van de machine met een heftruck is ook mogelijk. De stofzuiger heeft een roestvrijstalen container van 100 liter en een kantelbaar chassis - perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en / of meestal stofvrije vaste stoffen zoals spaanders. Deze kunnen perfect van de vloeistoffen worden gescheiden met behulp van de optionele spaandermand. De roestvrijstalen versie maakt de IVR-L 100 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger tot een veelzijdige machine. Zelfs corrosieve media kunnen zonder problemen worden opgezogen. De 360 ° draaibare slangaansluiting op de zuigkop garandeert een hoge flexibiliteit en klitvrij stofzuigen. Tijdens het stofzuigen is het actuele vulpeil eenvoudig af te lezen aan de afvoerleiding. Drainage kan worden uitgevoerd met behulp van de drainagebuis of het kantelbare chassis.