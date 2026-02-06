De IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp is een compacte industriële stofzuiger met een kantelbaar onderstel. De hoogwaardige stofzuiger heeft een roestvrijstalen opvangbak van 100 liter en maakt het opzuigen van grote hoeveelheden vloeibare en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen mogelijk. Dankzij de optionele frituurmand kunnen de vaste stoffen eenvoudig van de vloeistoffen worden gescheiden. Door het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp veelzijdig inzetbaar. Ook corrosieve media kunnen eenvoudig worden opgezogen. Dankzij de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop kan vuil rondom de stofzuiger worden verwijderd zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. Op de ledigingsslang is altijd het actuele vulniveau te zien. De autonome vatpomp zorgt ervoor dat de aangezogen vloeistoffen weer op een hoog ledigingsniveau worden gebracht. Het robuuste ontwerp inclusief oliebestendige rollen en stroomkabel zorgen voor een lange levensduur en zijn bestand tegen zelfs de zwaarste industriële toepassingen. Bovendien maakt het robuuste ontwerp het mogelijk om een ​​vorkheftruck te huisvesten.