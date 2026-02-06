Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Met zijn containerinhoud van 100 liter en autonome vatpomp is de IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp geschikt voor het stofzuigen, scheiden en retourneren van vloeistoffen die vaste stoffen bevatten, zoals metaalkrullen.
De IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp is een compacte industriële stofzuiger met een kantelbaar onderstel. De hoogwaardige stofzuiger heeft een roestvrijstalen opvangbak van 100 liter en maakt het opzuigen van grote hoeveelheden vloeibare en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen mogelijk. Dankzij de optionele frituurmand kunnen de vaste stoffen eenvoudig van de vloeistoffen worden gescheiden. Door het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp veelzijdig inzetbaar. Ook corrosieve media kunnen eenvoudig worden opgezogen. Dankzij de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop kan vuil rondom de stofzuiger worden verwijderd zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. Op de ledigingsslang is altijd het actuele vulniveau te zien. De autonome vatpomp zorgt ervoor dat de aangezogen vloeistoffen weer op een hoog ledigingsniveau worden gebracht. Het robuuste ontwerp inclusief oliebestendige rollen en stroomkabel zorgen voor een lange levensduur en zijn bestand tegen zelfs de zwaarste industriële toepassingen. Bovendien maakt het robuuste ontwerp het mogelijk om een vorkheftruck te huisvesten.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstelGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbakZeer gemakkelijk schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
VatpompfunctieDoor een autonome vatpomp kan het opgezogen materiaal ook bij een hoog ledigingsniveau gemakkelijk worden afgevoerd. Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|56
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|56
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|56,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
- Vatpompfunctie