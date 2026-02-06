IVR-L 100/30 Sc: een duurzame en krachtige industriële stofzuiger die bijzonder geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie. Het robuuste ontwerp garandeert een lange levensduur van de stofzuiger ondanks het zwaarste industriële gebruik. De 3~ zijkanaalventilator van de IVR-L 100/30 Sc is ontworpen voor ploegendienst. Dit maakt het toestel ook geschikt voor stationair gebruik in de productie. Tijdens het afzuigen van vloeistoffen is het actuele vulniveau altijd zichtbaar via de afvoerslang. De opvangbak is verbonden met de stofzuiger via een daalmechanisme dat staand kan worden bediend.