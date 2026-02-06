Industriële stofzuiger IVR-L 100/30 Sc
Krachtige vloeistof-/spaanderzuiger IVR-L 100/30 Sc. Met slijtagevrije zijkanaalventilator. Gebouwd voor 3-ploegendienst in de productie. Extra lange levensduur.
IVR-L 100/30 Sc: een duurzame en krachtige industriële stofzuiger die bijzonder geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie. Het robuuste ontwerp garandeert een lange levensduur van de stofzuiger ondanks het zwaarste industriële gebruik. De 3~ zijkanaalventilator van de IVR-L 100/30 Sc is ontworpen voor ploegendienst. Dit maakt het toestel ook geschikt voor stationair gebruik in de productie. Tijdens het afzuigen van vloeistoffen is het actuele vulniveau altijd zichtbaar via de afvoerslang. De opvangbak is verbonden met de stofzuiger via een daalmechanisme dat staand kan worden bediend.
Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
- Een zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigcapaciteit bij een lange levensduur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Visuele vulniveau-indicator
- Altijd up-to-date: Het vulniveau is altijd zichtbaar tijdens het stofzuigen.
- Legen kan naar behoefte via de vulslang.
Robuust en betrouwbaar
- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|87,5 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|132
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|132
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|132,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee