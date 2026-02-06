De IVR-L 100/40 Sc is een vloeistof- en spanenzuiger met een opvangvolume van 100 liter en een opgenomen vermogen van 4 kW, waardoor hij ideaal is voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden. Fijne, lichte metaalspanen, grove spanen evenals oliën en koelemulsies zijn typische toepassingen voor de AC-aangedreven, geluidsarme en zeer onderhoudsvriendelijke stofzuiger. Het stabiele en robuuste ontwerp maakt zelfs de zwaarste toepassingen in industriële omgevingen mogelijk. De krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge negatieve drukken zorgt voor een hoge zuigkracht bij continu gebruik, die wordt gewaarborgd door het duurzame en wasbare zakfilter. Dankzij een handige oplossing met een ergonomisch verlaagd chassis kan de opvangbak eenvoudig worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen. Vloeistoffen kunnen ook eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang met vulstandindicator los te koppelen. Dankzij het mobiele onderstel kan de stofzuiger op verschillende locaties worden gebruikt en is hij ook geschikt voor stationair gebruik.