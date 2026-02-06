Industriële stofzuiger IVR-L 100/40 Sc
Mobiele vloeistof- en spanenzuiger IVR-L 100/40 Sc geschikt voor een breed toepassingsgebied. Zuigt betrouwbaar en veilig oliën, koelemulsies en fijne en grove (metaal)spanen op.
De IVR-L 100/40 Sc is een vloeistof- en spanenzuiger met een opvangvolume van 100 liter en een opgenomen vermogen van 4 kW, waardoor hij ideaal is voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden. Fijne, lichte metaalspanen, grove spanen evenals oliën en koelemulsies zijn typische toepassingen voor de AC-aangedreven, geluidsarme en zeer onderhoudsvriendelijke stofzuiger. Het stabiele en robuuste ontwerp maakt zelfs de zwaarste toepassingen in industriële omgevingen mogelijk. De krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge negatieve drukken zorgt voor een hoge zuigkracht bij continu gebruik, die wordt gewaarborgd door het duurzame en wasbare zakfilter. Dankzij een handige oplossing met een ergonomisch verlaagd chassis kan de opvangbak eenvoudig worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen. Vloeistoffen kunnen ook eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang met vulstandindicator los te koppelen. Dankzij het mobiele onderstel kan de stofzuiger op verschillende locaties worden gebruikt en is hij ook geschikt voor stationair gebruik.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Comfortabel, handmatig en veilig legen van vloeistoffen
- Afvoerslang op de container voor het veilig afvoeren van oliën en koelmiddelen.
- Vul-indicator op de afvoerslang en het apparaat om te hoge vulling te voorkomen.
Geluidsarme werking
- Geluidsarme werking dankzij geluidgedempte aandrijfunit.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|137,5 / 495
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|157
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|157
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|157,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|855 x 760 x 1890