De compacte industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 Tc is ideaal voor het scheiden van koelsmeermiddelen en spanen. Met zijn robuuste ontwerp, de oliebestendige wielen en het eveneens oliebestendige netsnoer scoort de stofzuiger punten als duurzame hulp in het zware industriële dagelijkse leven. Het apparaat wordt gepresenteerd met een kantelbaar chassis en een royale opvangbak met een inhoud van 120 liter - ideaal voor grote hoeveelheden vloeistof en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Met de optioneel verkrijgbare frietkorf kunnen de vaste stoffen schoon worden gescheiden van de opgenomen vloeistof. De slangaansluiting op de zuigkop is 360° draaibaar voor bijzonder flexibel werken zonder knopen. Het vulniveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerslang. Het ledigen kan op twee manieren gebeuren: enerzijds via de ledigingsslang, anderzijds via het kieponderstel. Een heftruck pick-up is eenvoudig mogelijk.