Industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 Tc
De IVR-L 120/24-2 Tc is de basisversie van de IVR-L 120 Tc serie en is ideaal voor het opzuigen en afscheiden van koelsmeermiddelen en spanen in de metaalverwerkende industrie.
De compacte industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 Tc is ideaal voor het scheiden van koelsmeermiddelen en spanen. Met zijn robuuste ontwerp, de oliebestendige wielen en het eveneens oliebestendige netsnoer scoort de stofzuiger punten als duurzame hulp in het zware industriële dagelijkse leven. Het apparaat wordt gepresenteerd met een kantelbaar chassis en een royale opvangbak met een inhoud van 120 liter - ideaal voor grote hoeveelheden vloeistof en/of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Met de optioneel verkrijgbare frietkorf kunnen de vaste stoffen schoon worden gescheiden van de opgenomen vloeistof. De slangaansluiting op de zuigkop is 360° draaibaar voor bijzonder flexibel werken zonder knopen. Het vulniveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de afvoerslang. Het ledigen kan op twee manieren gebeuren: enerzijds via de ledigingsslang, anderzijds via het kieponderstel. Een heftruck pick-up is eenvoudig mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Nieuwe aandrijfkop voor meer veiligheid, comfort en vermogen
- Het lage gewicht van de aandrijfkop zorgt voor eenvoudiger hanteren tijdens transport, legen en onderhoud.
- Verhoogde werkveiligheid tijdens transport door de kabel aan de apparaatkop te bevestigen.
- Geïntegreerde afzuigkap om vervuiling in het motorgebied te voorkomen.
360° arbeidsradius
- Rondom schoon werken dankzij de draaibare slangaansluiting aan de zuigerkop. De zuigslang raakt niet in de knoop.
Praktisch kantelbaar onderstel
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Oliebestendigheid
- Oliebestendige wielen en kabels voor duurzaamheid en hoge mobiliteit, ook onder agressieve omstandigheden.
Robuust en betrouwbaar
- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Containerinhoud (l)
|120
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|66
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|68
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|68,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee