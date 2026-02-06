Industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me
IVR-L 120 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Dankzij de roestvrijstalen uitvoering kunnen ook corrosieve media worden opgezogen.
De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger is een compact apparaat met een kantelbaar chassis. De vloeistofzuiger biedt een roestvrijstalen container van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeibare en / of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Met de optionele spanenkorf kunnen vaste stoffen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen. Dankzij het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ook geschikt voor corrosieve media. De draaibare slangaansluiting (360 °) op de zuigkop garandeert maximale bewegingsvrijheid en voorkomt vervelende knopen van de zuigslang. Het actuele vulniveau kan op elk moment gemakkelijk op de afvoerslang worden afgelezen. Het wordt geleegd via de afvoerslang of via het kantelchassis. Het robuuste ontwerp met oliebestendige rollen en oliebestendige voedingskabel zorgen voor een lange levensduur, zelfs bij zwaar dagelijks industrieel gebruik. Dankzij de robuuste uitvoering is een heftruckopname eenvoudig mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbakZeer gemakkelijk schoon te maken. Geschikt voor corrosief zuigmateriaal. Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Containerinhoud (l)
|120
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|65
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|65
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|65,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee