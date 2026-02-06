De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger is een compact apparaat met een kantelbaar chassis. De vloeistofzuiger biedt een roestvrijstalen container van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeibare en / of grotendeels stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Met de optionele spanenkorf kunnen vaste stoffen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen. Dankzij het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ook geschikt voor corrosieve media. De draaibare slangaansluiting (360 °) op de zuigkop garandeert maximale bewegingsvrijheid en voorkomt vervelende knopen van de zuigslang. Het actuele vulniveau kan op elk moment gemakkelijk op de afvoerslang worden afgelezen. Het wordt geleegd via de afvoerslang of via het kantelchassis. Het robuuste ontwerp met oliebestendige rollen en oliebestendige voedingskabel zorgen voor een lange levensduur, zelfs bij zwaar dagelijks industrieel gebruik. Dankzij de robuuste uitvoering is een heftruckopname eenvoudig mogelijk.