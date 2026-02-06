Industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp oliestofzuiger met 120L container en autonome trommelpomp is ideaal voor het stofzuigen, scheiden en terugvoeren van koel- of booroliën die vaste stoffen bevatten
De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp oliestofzuiger is een compacte industriële stofzuiger met een kantelbaar chassis en een roestvrijstalen container van 120 liter. De machine zuigt zowel grote hoeveelheden vloeistoffen als vrijwel alle stofvrije vaste stoffen (bijv. Spanen) op. De vaste stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen dankzij de optionele spaandermand. De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp is zeer veelzijdig dankzij de roestvrijstalen constructie. Zelfs bijtende media kunnen gemakkelijk worden opgezogen. De 360 ° draaibare slangaansluiting op de zuigkop zorgt ervoor dat de zuigslang niet in de knoop raakt, wat de flexibiliteit vergroot. Op de afvoerleiding is altijd het actuele vulpeil zichtbaar. Een autonome trommelpomp voert het grootste deel van de opgezogen vloeistof efficiënt terug. Het robuuste ontwerp, inclusief oliebestendige zwenkwielen en netsnoer, zorgt voor een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. Hierdoor kan de machine ook met een vorkheftruck worden geheven.orgt voor een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. Hierdoor kan de machine ook met een vorkheftruck worden geheven.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstel
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbak
- Zeer gemakkelijk schoon te maken.
- Geschikt voor corrosief zuigmateriaal.
- Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Vatpompfunctie
- Door een autonome vatpomp kan het opgezogen materiaal ook bij een hoog ledigingsniveau gemakkelijk worden afgevoerd.
- Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Containerinhoud (l)
|120
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|72
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|72
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|72,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
- Vatpompfunctie