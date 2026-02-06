De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp oliestofzuiger is een compacte industriële stofzuiger met een kantelbaar chassis en een roestvrijstalen container van 120 liter. De machine zuigt zowel grote hoeveelheden vloeistoffen als vrijwel alle stofvrije vaste stoffen (bijv. Spanen) op. De vaste stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen dankzij de optionele spaandermand. De IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp is zeer veelzijdig dankzij de roestvrijstalen constructie. Zelfs bijtende media kunnen gemakkelijk worden opgezogen. De 360 ° draaibare slangaansluiting op de zuigkop zorgt ervoor dat de zuigslang niet in de knoop raakt, wat de flexibiliteit vergroot. Op de afvoerleiding is altijd het actuele vulpeil zichtbaar. Een autonome trommelpomp voert het grootste deel van de opgezogen vloeistof efficiënt terug. Het robuuste ontwerp, inclusief oliebestendige zwenkwielen en netsnoer, zorgt voor een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. Hierdoor kan de machine ook met een vorkheftruck worden geheven.orgt voor een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. Hierdoor kan de machine ook met een vorkheftruck worden geheven.