Een krachtige oplossing met twee turbines met een ingangsvermogen van 2,4 kW is voorbestemd voor het opzuigen van grote hoeveelheden olie, koelemulsies en spanen. Het duurzame zakfilter met gelaste naden is wasbaar en zorgt voor een constant hoge zuigkracht van de mobiele stofzuiger, terwijl een optionele filtermand vloeibare en vaste zuigmedia effectief van elkaar scheidt. Het ledigingssysteem met kiepchassis maakt veilig kiepen mogelijk met weinig inspanning door middel van een afrolmechanisme. Het gebruik van een heftruck is ook mogelijk. Vloeistoffen uit de 200 liter opvangbak worden eenvoudig afgevoerd door de afvoerslang met niveau-indicator los te draaien. Door de geïntegreerde, traploos instelbare vatpomp kan de vloeistof tot een hoogteverschil van 6 meter aanzienlijk sneller worden geleegd. Een laag bedrijfsgeluid wordt gegarandeerd door een geluiddichte aandrijfeenheid en de effectief werkende uitlaatdemper.