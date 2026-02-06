Industriële stofzuiger IVR-L 200/24-2*W2K
IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenvacuüm voor het opzuigen van grote hoeveelheden olie en spanen. Onderhoudsvriendelijk, robuust ontwerp.
Een krachtige oplossing met twee turbines met een ingangsvermogen van 2,4 kW is voorbestemd voor het opzuigen van grote hoeveelheden olie, koelemulsies en spanen. Het duurzame zakfilter met gelaste naden is wasbaar en zorgt voor een constant hoge zuigkracht van de mobiele stofzuiger, terwijl een optionele filtermand vloeibare en vaste zuigmedia effectief van elkaar scheidt. Het ledigingssysteem met kiepchassis maakt veilig kiepen mogelijk met weinig inspanning door middel van een afrolmechanisme. Het gebruik van een heftruck is ook mogelijk. Vloeistoffen uit de 200 liter opvangbak worden eenvoudig afgevoerd door de afvoerslang met niveau-indicator los te draaien. Door de geïntegreerde, traploos instelbare vatpomp kan de vloeistof tot een hoogteverschil van 6 meter aanzienlijk sneller worden geleegd. Een laag bedrijfsgeluid wordt gegarandeerd door een geluiddichte aandrijfeenheid en de effectief werkende uitlaatdemper.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstelGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt. Snel en eenvoudig legen van de grote containers van 200 l door ze te kantelen.
VatpompfunctieDoor een autonome vatpomp kan het opgezogen materiaal ook bij een hoog ledigingsniveau gemakkelijk worden afgevoerd. Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht. Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|200
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|131
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|131
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|131
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Uitvoering
- Vatpompfunctie
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals metaalspanen