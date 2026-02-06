Industriële stofzuiger IVR-L 400/24-2 Tc
Voor het opzuigen van grote hoeveelheden grove metaalkrullen en vloeistoffen zoals oliën en koelvloeistofemulsies: IVR-L 400 / 24-2 Tc mobiele vloeistof en spanenvacuüm. Met een inhoud van 400 l.
Het belangrijkste doel van de IVR-L 400 / 24-2 Tc mobiele vloeistof- en spaanafzuiging is het zuigen van extreem grote hoeveelheden grove spaander-, modder-, olie- en koelmiddelemulsies. Twee bypass-turbines en het duurzame, wasbare zakfilter garanderen een hoge en constante zuigkracht zonder vermindering van het filtereffect. Met een nominaal ingangsvermogen van 2,4 kW maakt de AC-aangedreven mobiele stofzuiger indruk met zijn robuuste, compacte en onderhoudsvriendelijke ontwerp, dat zelfs de zwaarste industriële toepassingen aankan. De geluidgedempte aandrijfeenheid en een uitlaatdemper zorgen voor een laag geluidsniveau. De container met een inhoud van 400 liter wordt met minimale kracht geledigd door een kantelbaar onderstel met afrolmechanisme of, indien nodig, met een heftruck. Vloeistoffen kunnen eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang los te maken met een niveau-indicator.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstel met afrolmechanismeGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt. Snel en eenvoudig legen van de grote containers van 400 l door ze te kantelen.
Handige en tijdbesparende optie voor het legen met een vorkheftruckGelaste vorkheftruckinzetstukken maken veilig opnemen en transporteren mogelijk.
Visuele vulniveau-indicatorTransparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|400
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|180
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|187,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|188,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals grove spanen, metaalspanen, zand, straalgrit
- Voor grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelen