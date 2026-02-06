Het belangrijkste doel van de IVR-L 400 / 24-2 Tc mobiele vloeistof- en spaanafzuiging is het zuigen van extreem grote hoeveelheden grove spaander-, modder-, olie- en koelmiddelemulsies. Twee bypass-turbines en het duurzame, wasbare zakfilter garanderen een hoge en constante zuigkracht zonder vermindering van het filtereffect. Met een nominaal ingangsvermogen van 2,4 kW maakt de AC-aangedreven mobiele stofzuiger indruk met zijn robuuste, compacte en onderhoudsvriendelijke ontwerp, dat zelfs de zwaarste industriële toepassingen aankan. De geluidgedempte aandrijfeenheid en een uitlaatdemper zorgen voor een laag geluidsniveau. De container met een inhoud van 400 liter wordt met minimale kracht geledigd door een kantelbaar onderstel met afrolmechanisme of, indien nodig, met een heftruck. Vloeistoffen kunnen eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang los te maken met een niveau-indicator.