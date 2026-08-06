Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set
Ideaal voor de metaalverwerkende industrie: de compacte industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen zoals spanen.
Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren voor een krachtige zuigkracht en tegelijkertijd een laag geluidsniveau, overtuigt de industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set bij het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelemulsies of grove, schurende spanen. Daardoor is de IVR-L 65/24-2 veelzijdig inzetbaar, maar vooral geschikt voor toepassingen in de metaalindustrie. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste onderstel maken bovendien moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. Standaard meegeleverd zijn een standaardmondstuk, een 3 meter lange PU-slang, een handgreep in DN 50 en een 20 liter zeefkorf van hoogwaardig roestvrij staal (V2A). De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met een zeefkorfMaakt eenvoudige verwijdering van de opgezogen vaste stoffen mogelijk. Maakt het terugwinnen van opgezogen vloeistoffen mogelijk. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,25
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|46
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|46,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|47,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|718 x 526 x 1251
Uitvoering
- Hoofdfilter: oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Ja
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden grof en abrasief spanen
- Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelemulsies