Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren voor een krachtige zuigkracht en tegelijkertijd een laag geluidsniveau, overtuigt de industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set bij het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelemulsies of grove, schurende spanen. Daardoor is de IVR-L 65/24-2 veelzijdig inzetbaar, maar vooral geschikt voor toepassingen in de metaalindustrie. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste onderstel maken bovendien moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. Standaard meegeleverd zijn een standaardmondstuk, een 3 meter lange PU-slang, een handgreep in DN 50 en een 20 liter zeefkorf van hoogwaardig roestvrij staal (V2A). De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.