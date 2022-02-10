Klaarmaken en reinigen van auto's
Of het nu gaat om het standaard verkoopklaarmaken van auto's, het wassen van auto's binnen een dealerbedrijf of in de verhuur of van wagenparken of het verzorgen van exclusieve klassieke auto's en sportwagens: waar auto's met regelmaat worden gewassen en onderhouden, verlengt men de levensduur en is het behoud van de waarde verzekerd. Met de juiste techniek en de juiste manier van werken, heb je dat doel snel en op een duurzame manier bereikt.
Onderhoudsreiniging tijdens het klaarmaken van auto's: droog reinigen is het beste
Oppervlakken in het interieur behandelen: in één oogopslag alle details
Er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden tijdens het klaarmaken en reinigen van een autointerieur. Om vlakke delen af te stoffen kunnen stofbindende doeken worden gebruikt. Als je te maken hebt met materialen zoals plexiglas, dan moet je bij het afnemen niet te hard drukken om krassen door meegenomen stofdeeltjes te voorkomen. De met kleefstof geïmpregneerde doeken maken grondig schoon en laten geen residu achter. Voor het stofbindend afnemen kunnen als alternatief handschoenen van microvezel worden gebruikt. Ter ondersteuning bij vastzittend vuil wordt aangeraden een allesreiniger te gebruiken, die voor het reinigen op de microvezeldoek wordt aangebracht.
Tip - ventilatieroosters schoonmaken
Om de lamellen van een ventilatierooster schoon te maken kan een schroevendraaier gebruikt worden. Dit maakt het gemakkelijker om met de microvezeldoek tussen de lamellen te komen.
Textieloppervlakken behandelen: van de stoelzittingen naar de bagageruimte tot aan de vloermatten
Voor het reinigen van textieloppervlakken zijn stofzuigers met turbomondstukken zeer geschikt voor het verwijderen van los en vastzittend vuil, zoals kruimels of haren van huisdieren. Voor de smalle ruimtes tussen de stoelen kan een plintenzuigmond worden gebruikt. Als er na verloop van tijd een lichte waas over de stoelbekleding is ontstaan, dan kan dit worden opgefrist met een vochtige microvezeldoek.
Voor het verwijderen van vlekken die op bepaalde plekken vastzitten, kan een universele vlekverwijderaar helpen. Het beste is om het middel eerst op een onopvallende plek te testen. Is het resultaat goed, dan de vlekverwijderaar met een microvezeldoekje aanbrengen en met ronddraaiende bewegingen eruit deppen. Het is belangrijk dat je niet te stevig over de vlek wrijft, want dan verspreid je het vuil.
Tip - verschillende delen stofzuigen:
1. Voor grote wagenparken zijn accu-zuigers met een verlengslang een goede oplossing, hiermee kan je de gehele auto effectief en snel van vuil ontdoen.
2. Lederen of kunstlederen stoelen moeten voorzichtig gezogen worden, zodat er geen strepen of krassen achterblijven. Met een borstelmondstuk zijn kwetsbare oppervlakken goed schoon te maken.
Glasoppervlakken schoonmaken: voorkom opnieuw vuil worden
Voor het schoonmaken van glasoppervlakken en spiegels dienen reinigingsmiddelen met een hoog alcoholgehalte en weinig tenside te worden gebruikt. De reden hiervoor is dat oppervlakteactieve stoffen (tenside) moeilijk kunnen worden afgenomen zonder residuen achter te laten. Stofdeeltjes die door de airconditioning of ventilatie op de ruit worden geblazen, hechten zich daar goed aan en zorgen voor een snelle hervervuiling.
Microvezeldoeken in een 16-vlaks-vouw helpen goed bij het opnemen van vuil en voorkomen dat het wordt verplaatst. Het schoonmaakdoekje wordt driemaal dubbelgevouwen (eenmaal naar beneden en tweemaal opzij) om in totaal 16 vlakken te maken. De van tevoren exact bepaalde hoeveelheid 16-vlaks doekjes, worden in een emmer met een juiste dosering reinigingsmiddel gedrenkt. De doekjes zuigen zich vol en zijn klaar voor gebruik. Neem nu elk oppervlak af met een nieuwe kant. Als je elke zijde hebt gebruikt, gooi je het doekje weg en pak je weer een nieuwe.
Tip - Stoomreinigers voor het schoonmaken van ruiten
Als je in een stoomreiniger investeert, heb je een zeer goede, chemicaliënvrije optie voor het reinigen van ruiten tijdens het klaarmaken van auto's. Als je een 10 cm brede handsproeier met een microvezel- of katoenovertrek over de ruit haalt, dan haal je het vuil weg en wordt hij ook meteen gepolijst. Op die manier blijven er geen resten of veegstrepen achter en duurt het veel langer voordat hij weer vuil is.
Basisreiniging tijdens het klaarmaken van de auto: wanneer moet het nat
Het nat reinigen van voertuigen, vooral van de bekleding, moet op een specifiek moment tijdens het klaarmaken van het voertuig gebeuren. Toch is het zinvol de basisreiniging zo lang mogelijk uit te stellen. De reden: de droogtijden zijn lang en bij verkeerd drogen kunnen ziektekiemen en schimmels ontstaan.
Als vuil - bijvoorbeeld van vlekken ontstaan tijdens drinken of eten - na verloop van tijd vast is gaan zitten, is een sproei-extractieapparaat de juiste oplossing voor het verwijderen ervan. Hij sproeit het met reinigingsmiddel gemengde water erop en zuigt het daarna meteen weer van de bekleding. Oudere of lange tijd niet schoongemaakte bekleding moet meestal meerdere keren worden gezogen, zodat het vuil bij elke handeling steeds meer naar het oppervlak wordt getrokken.
Let er bij de keuze van een reinigingsmiddel op dat het geen tenside bevat, een goede werking heeft en geen resten achterlaat. Vaak zijn de reinigingsmiddelen die bij de sproei-extractie worden gebruikt geurloos - als de klant dat wenst, kan achteraf ook een textielverfrisser voor het juiste feel-good gevoel zorgen.
Indien onaangename geuren, bijvoorbeeld van roken, moeten worden verwijderd, wordt aanbevolen na de reiniging een ozonbehandeling uit te voeren om deze geuren te neutraliseren. Daarna en ook na de sproei-extractiebehandeling, moet er grondig worden gelucht. Een cockpitreiniger in combinatie met een schone microvezeldoek is geschikt voor het schoonmaken van kunststof oppervlakken zoals de bedieningshendels of het dashboard.
Tip - basisreiniging:
1. Voor het klaarmaken van de auto's wordt in het ideale geval de natte reiniging uitgevoerd als het klimaat gepaard gaat met droge lucht - zoals in de winter. Dit verkort de droogtijd. In de zomer kun je de airconditioning aanzetten, dat helpt de lucht te ontvochtigen.
2. Om de basisreiniging wat uit te stellen, kunnen de vlakken worden afgenomen met een microvezeldoek en een reinigingsmiddel zonder tenside - deze methode werkt ook goed voor de hemelbekleding.
3. Gaat het om lederen stoelen of stuurwielen, dan moeten de vlekken onmiddellijk met een vochtige doek worden verwijderd en tijdens het klaarmaken van het voertuig moet het leder met een lederverzorgingsproduct worden behandeld.
Wat belangrijk is voor het exterieur tijdens het klaarmaken van de auto
Hogedrukreinigers lenen zich uitstekend voor het wassen van de buitenkant. Om effectief aan de slag te gaan, kan na de voorreiniging met schoonwater middels een schuimbekerlans een schuimreiniger worden opgebracht. Aanbevelingswaardig zijn de producten die een goede werking hebben, met in het concentraat een hoge PH-waarde en toch lakvriendelijk zijn. Een goede losweekwerking van het opgedroogde vuil is eveneens aan te bevelen. Om te voorkomen dat het reinigingsschuim opdroogt, het voertuig zijdelings opschuimen en vervolgens van onder naar boven schoonwassen en het schuim en vuil afspoelen met schoonwater.
Voor het schoonmaken van de velgen gebruik je zuurhoudende en alkalische reinigingsmiddelen, die je na de aangegeven inwerktijd nog even moet afspoelen. Als de wasplaats voorzien is van een betonnen vloer, dan alkalische reinigingsmiddelen gebruiken omdat zuren anders het beton aantasten. Let op: in het geval van beschadigde aluminium oppervlakken of kwetsbare velgen van klassieke auto's, kunnen zuren en alkaliën het oppervlak aantasten - in dat geval een speciaal daarvoor geschikt reinigingsmiddel gebruiken.
Bij een hoog aanbod voertuigen kan het de moeite waard zijn om te investeren in een portaalwasstraat - ideaal voor het klaarmaken van auto's bij autodealer- of autoverhuurbedrijven - dit zorgt ervoor dat de buitenkanten van de auto's snel en efficiënt weer schoon zijn.
Tip - buitenkant wassen:
1. Reinigingsmiddelen mogen niet in de volle zon worden gebruikt, omdat het middel anders te snel opdroogt en de inwerktijd niet aangehouden kan worden.
2. Warmwaterapparaten werken effectiever omdat de factor temperatuur de prestaties verhoogt. Vetten en oliën lossen beter op en men kan eerder starten met het droogzemen.
3. Lijmresten en stickers kunnen worden verwijderd met een universele vlekverwijderaar met een mild oplosmiddel. Controleer voor gebruik op een onopvallende plaats of de lak niet beschadigt.
Een investering die lonend kan zijn: In welke situaties droogijsreiniging zinvol is
Droogijsstralen is een zeer zorgvuldige, effectieve methode. In het geval van grote wagenparken of exclusieve auto's met kwetsbare oppervlakken is het de moeite waard te investeren in de juiste technologie om auto's efficiënt en zorgvuldig klaar te maken en te reinigen.
Op het gebied van exterieurreiniging is de droogijsmethode geschikt voor het reinigen van rubberen afdichtingen, randen, het verwijderen van stickers of lijmresten op bedrijfswagens en nieuwe auto's of het verwijderen van vlekken/sporen van rubber onder bijv. spiegels of op de deuren. Behoedzaam en effectief droogijsstralen is ook zeer geschikt voor het reinigen van velgen van exclusieve automobielen of klassieke auto's.
Droogijsstralen wordt ook aangeraden voor interieurreiniging: dashboards, schakelaars, stoelbekleding, luidsprekerafwerkingen, luchtroosters, tapijten of hemelbekledingen kunnen voorzichtig, efficiënt en zonder vocht worden gereinigd. Je moet er wel voor zorgen dat er bij een lage druk weinig straalmiddel wordt aangevoerd en dat er een 'scrambler' wordt gebruikt om de 3 mm droogijspellets om te zetten in een poedervorm.
Droogijsstralen
Droogijsstralen is een effectieve straalmethode om hardnekkige vuilafzettingen van verschillende ondergronden te verwijderen. Vooral op complexe en gevoelige oppervlakken heeft droogijsreiniging ook zijn waarde bewezen in garages of reconditioneringsbedrijven - van het reinigen van autobekleding tot het reinigen van motorruimtes en restauratiewerkzaamheden aan oldtimers. Het grote voordeel van deze techniek ligt vooral in de residuvrije reiniging: geen afvalwater, geen chemicaliën en geen straalmiddelresten.