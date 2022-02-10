Klaarmaken en reinigen van auto's

Tip - verschillende delen stofzuigen:

1. Voor grote wagenparken zijn accu-zuigers met een verlengslang een goede oplossing, hiermee kan je de gehele auto effectief en snel van vuil ontdoen.

2. Lederen of kunstlederen stoelen moeten voorzichtig gezogen worden, zodat er geen strepen of krassen achterblijven. Met een borstelmondstuk zijn kwetsbare oppervlakken goed schoon te maken.