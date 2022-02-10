Het buitenterrein van tankstations schoonmaken

Buitenterrein schoonmaken: uiteenlopende taken, effectieve oplossingen

De schoonmaaktaken van de oppervlakken op het buitenterrein zijn uitgebreid en divers. Daarom kunnen ze alleen met de juiste techniek op een kosteneffectieve wijze worden uitgevoerd. Exploitanten van tankstations kunnen de hoeveelheid schoonmaakuren verminderen en tegelijk de klantentevredenheid verhogen als ze de juiste apparaten gebruiken. Krachtige reinigingsapparaten maken het mogelijk om schone, nette en veilige omstandigheden op het buitenterrein te creëren - tegen lage arbeidskosten.

In principe geldt: Welke apparaten de juiste zijn om het buitenterrein te reinigen, hangt af van het soort vuil - los of vastzittend. Het hangt ook af van de grootte van het terrein.