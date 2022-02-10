Het buitenterrein van tankstations schoonmaken
Schoonmaken buitenterrein – met grote regelmaat en toch economisch: Dit is één van de hoofdtaken voor iedere exploitant van een benzinestation. Enerzijds onderhevig aan sterke vervuiling, anderzijds is de netheid van het buitenterrein heel bepalend en van invloed op de klantbeleving. En daarmee ook op de omzet van de shop. Waar tankstation beheerders op moeten letten bij het schoonmaken van het buitenterrein - een overzicht.
Verschillende soorten vervuiling
Het buitenterrein vervuild doorlopend. Papieren handdoeken waaien ongemerkt weg, etensresten vallen op de grond. Naast de afvalbak liggen blikjes en verpakkingen van snacks. Benzine druppelt op de grond, net als het vuile water van de ruitensproeiers. Kauwgom en olie blijven hardnekkig aan de vloer kleven. De herfstwind blaast vochtige bladeren naar binnen en in de winter laten de autobanden vuil, sneeuw en split achter op het buitenterrein. En vooral op autosnelwegen en provinciale wegen werpen vrachtwagens die voorbij rijden grote hoeveelheden los vuil van de berm op, dat zich weer verzamelt op het buitenterrein van het tankstation.
Schoon buitenterrein - hogere omzet
Een net buitenterrein wekt vertrouwen en verhoogt de omzet. Als het buitenterrein er netjes en schoon uitziet, wordt dit terecht gezien als een teken van kwaliteit, klantvriendelijkheid en goede service. Klanten gaan tijdens het betalen met een positief gevoel de shop binnen en zijn dan eerder geneigd om daar extra aankopen te doen.
Buitenterrein schoonmaken: uiteenlopende taken, effectieve oplossingen
De schoonmaaktaken van de oppervlakken op het buitenterrein zijn uitgebreid en divers. Daarom kunnen ze alleen met de juiste techniek op een kosteneffectieve wijze worden uitgevoerd. Exploitanten van tankstations kunnen de hoeveelheid schoonmaakuren verminderen en tegelijk de klantentevredenheid verhogen als ze de juiste apparaten gebruiken. Krachtige reinigingsapparaten maken het mogelijk om schone, nette en veilige omstandigheden op het buitenterrein te creëren - tegen lage arbeidskosten.
In principe geldt: Welke apparaten de juiste zijn om het buitenterrein te reinigen, hangt af van het soort vuil - los of vastzittend. Het hangt ook af van de grootte van het terrein.
Neem het zekere voor het onzekere: altijd de voorschriften in acht nemen
Het gebruik van reinigingsapparaten en schoonmaakmiddelen bij tankstations is deels wettelijk geregeld. En ook de brancheverenigingen en oliemaatschappijen hebben regels voor apparaten en reinigingsmiddelen. Omdat de arbeidsveiligheid, gezondheids- en milieubescherming bijzonder belangrijk zijn gezien de gevaarlijke stoffen die bij tankstations worden gebruikt. Het is daarom van essentieel belang dat exploitanten zich vertrouwd maken met deze voorschriften.
Los vuil op het buitenterrein
Exploitanten moeten het buitenterrein van het benzinestation, met inbegrip van de tankzone, minstens één keer per dag vegen. Vooral om te voorkomen dat los vuil in de voegen gaat zitten. Want dan zou de werkbelasting onnodig toenemen.
En er is minder inloopvuil in de winkel dankzij een schone buitenruimte: Het regelmatig schoonmaken van het buitenterrein werkt heel preventief.
Voor kleine oppervlakken: handbediende veegmachines
De eenvoudigste oplossing voor de dagelijkse oppervlaktereiniging van het buitenterrein zijn handgeleide veegmachines met een duwbeugel. Ze maken weinig geluid, zijn zeer wendbaar en eenvoudig in gebruik.
Een moderne handgeleide veegmachine reinigt in één uur 2.800 tot 3.600 vierkante meter. Ter vergelijking: met een standaard bezem kan één persoon 120 tot 160 vierkante meter per uur schoonmaken - waar tevens aanzienlijk meer stof bij opwaait. Daarom zijn handgeleide veegmachines ook voor kleinere benzinestations een goede keus.
Tip 1 – aan beide zijden aangedreven:
Bij aanschaf is het raadzaam om er zeker van te zijn dat de hoofdbezem aan beide zijden wordt aangedreven. Dit maakt het makkelijker om voegen, randen en krappe bochten op het buitenterrein goed schoon te vegen. Door de aandrijving aan beide zijden draait de roterende borstel zowel in een linker als in een rechter bocht.
Tip 2 – twee zijbezems:
Twee zijbezems maken het werk ook makkelijker langs de hoeken en randen rond de pompeilanden. Hierdoor kan het apparaat aan beide zijden bochten en randen benaderen en schoonvegen. Los vuil wordt vanuit de hoek in een vloeiende beweging onder de veegmachine geschoven. Van daaruit gaat het stofvrij de vuilcontainer in.
Voor middelgrote oppervlaktes: walk-behind veeg-/zuigmachines
Een niveau hoger in capaciteit is de walk-behind veeg-/zuigmachine. Deze machines hebben een veegcapaciteit van (max.) 4.725 vierkante meter per uur. Tijdens het veegproces dwarrelt het vuil op door de hoofdbezem van de veeg-/zuigmachine en zuigt het vervolgens op met behulp van een zuigturbine (blower) en scheidt het in een filtersysteem.
Veeg-/zuigmachines zijn voorzien van tractie-aandrijving. Ze zijn iets breder dan een veegmachine maar net zo ergonomisch en kunnen (met de juiste uitrusting) ook de krappe bochten en lastige hoekjes op het buitenterrein schoonvegen. Omdat ze net als veegmachines worden geduwd, worden ze ook wel "walk-behind machines" genoemd.
Een verstandige aankoop vanaf een oppervlakte van 300 vierkante meter. Een walk-behind veeg-/zuigmachine veegt in één uur tijd 3.375 tot 4.700 vierkante meter schoon. Hierdoor kan niet alleen het pompterrein snel worden gereinigd. De apparaten zijn geschikt voor het schoonvegen van het hele buitengebied: Toe- en uitrit, parkeerplaatsen of de ruimtes rondom de lucht- en watereilanden en rond de wasstraat.
Voor grote oppervlaktes: ride-on veeg-/zuigmachines
Voor pachters en eigenaren van grote tankstations loont het om een zitveeg-/zuigmachine aan te schaffen. Hiermee kan één persoon in korte tijd het hele buitengebeuren schoonvegen.
Er zijn elektrisch aangedreven veeg-/zuigmachines en op benzine. Elektrisch aangedreven machines worden meestal aanbevolen voor gebruik bij benzinestations omdat ze stiller zijn.
Een krachtige elektromotor van minimaal 600 watt kan in 60 minuten ruim 6.000 vierkante meter schoonvegen. De zitveegzuigmachine of ook wel de ride-on veeg-/zuigmachine genoemd, wordt ook gebruikt in scholen, openbare ruimtes of grote bouwmarkten.
Dankzij de lichte besturing en de kleine draaicirkel is de veegzuiger wendbaar en laat zich makkelijk voor- en achterwaarts manoeuvreren. De bediening is ongecompliceerd en spreekt voor zich. De ride-on veeg-/zuigmachine kan ook het grovere vuil opzuigen, zoals drankblikjes en – belangrijk in de winter – rolsplit.
Tip 1 – zelfreinigend filter:
We raden benzinestation-exploitanten aan om bij de aanschaf te letten op vlakfilters met een groot oppervlak en automatische zelfreiniging.
Tip 2 – royale vuilcontainers:
De machine moet over een vuilcontainer beschikken van minimaal 50 liter.
Tip 3 – Onderhoudsvriendelijk:
Filters en hoofdbezems moeten onderhoudsvriendelijk zijn en zonder gereedschap gewisseld kunnen worden. Daardoor is het onderhoud onafhankelijk van locatie en flexibel uit te voeren.
Tip 4 – automatische of variabele borsteldruk:
De meeste ride-on veeg-/zuigmachines hebben een hoofdbezem met zelfstellende lagers. Hierdoor wordt de contactdruk automatisch aangepast. Bij machines die deze functie niet hebben, moet de contactdruk verstelbaar zijn, anders slijten de borstels te hard.
Vastzittend vuil tijdens het schoonmaken van het buitenterrein
Naast het dagelijks reinigen van oppervlakken met een veeg- of veeg-/zuigmachine, moet het buitenterrein om de paar weken worden ontdaan van vastzittend vuil (basisreiniging). Immers, olie- en vethoudend vuil op de rijweg en looproutes is niet alleen vies om te zien, het schrikt klanten ook af. En de kans op uitglijden of slipgevaar is groter inclusief de bijbehorende aansprakelijkheidsrisico's.
Gemorste brandstof en olie- en vethoudende resten, maar ook vastgetrapt kauwgom hechten zich sterk. Daarom is het raadzaam om de basisreiniging uit te voeren met behulp van hogedruktechnologie.
Mobiele hogedrukreinigers
Moderne hogedrukreinigers hebben verschillende opzetstukken en sproeiers. De juiste toebehoren verminderen de hoeveelheid werk en het verbruik van reinigingsmiddelen en water. Hogedrukreinigers zijn flexibel in te zetten en maken een effectieve reiniging van verschillende oppervlakken mogelijk.
Met een hogedrukreiniger kan niet alleen het buitenterrein worden gereinigd, maar ook andere delen van het tankstation, zoals wasplaatsen of gevels. Vanwege brand- en explosiebeveiliging moet het apparaat zelf altijd op voldoende afstand van het pompeiland staan. De mensen die schoonmaken moeten de lengte van de slang gebruiken om het gebied rondom de pompeilanden schoon te maken. Dit is de beste manier om vastzittend vuil op het buitenterrein te verwijderen - afhankelijk van het soort vuil en het oppervlak.
Gladde oppervlakken op pompinstallaties
Ziekteverwekkers overleven op gladde oppervlakken zoals kunststof, metaal en aluminium gedurende een langere periode. Zo kan bijvoorbeeld het tankpistool ook gemakkelijk een kiemverspreider worden. Sinds de coronapandemie zijn klanten hier extra gevoelig voor.
Het is daarom aan te raden om niet alleen de vloer van het pompterrein regelmatig schoon te maken maar ook de pompinstallaties en de tankpistolen van ziekteverwekkers te ontdoen. Met elektrisch bediende hogedrukreinigers kunnen pilaren en vuilnisbakken veilig en effectief worden schoongespoten.
Tip – warm water:
Warm water lost vettig en olieachtig vuil veel beter op dan koud water. En het helpt bij het verwijderen van graffiti en stickers. Hierdoor is er minder reinigingsmiddel nodig.
Moeilijk toegankelijk: naden en voegen
De vloer van het pompterrein is vaak bestraat met slipvaste betontegels. Vastzittend vuil hoopt zich meestal op in de voegen. De aanrijbeveiliging rondom de pompeilanden vormen eveneens een probleem tijdens het reinigen van het pompterrein: Meestal bestaan ze uit meerdere metalen buizen die aan elkaar zijn gelast. Vuil en olieresten kunnen zich ook ophopen in de naden en op de vloer daaronder. Tevens kan ook los vuil zich hier ophopen. Dit kan snel met de bladblazer uit de hoeken weggehaald worden.
Daarna is de hogedrukreiniger aan de beurt: Die komt met de vuilfrees moeiteloos in de naden en kieren en verwijdert het vuil zelfs met gewoon koud water. Dankzij de ronddraaiende en sterk gerichte sproeistraal heeft de vuilfrees bijna twee keer zoveel slagkracht als een normale sproeier. Dit bespaart veel water tijdens de hogedrukreiniging van grote hoeveelheden vervuiling.
Om te voorkomen dat het vuil in alle richtingen opspat, kan het hogedrukapparaat in combinatie met een oppervlaktereiniger worden gebruikt. Afhankelijk van de hoogte van de constructie van de aanrijbeveiliging zijn de lage platte modellen het meest geschikt voor het reinigen van de vloer op het pompterrein onder de stootbescherming.
Olievlekken op grote oppervlakken
Het grote oppervlak van het buitenterrein kan worden gereinigd met een warmwater hogedrukreiniger. Voor dit doel wordt een heetwaterbestendig oppervlaktereinigingshulpstuk met roestvrijstalen behuizing aan de lans bevestigd. Het beschermt tegen opspattend water en voert het vuile water gecontroleerd af - belangrijk voor het verkeer op het buitenterrein. De oppervlaktereiniger kan ook worden gebruikt voor het efficiënt verwijderen van olievlekken.
Tip 1 – Afscheider-vriendelijk:
Bij de keuze van de reinigingsmiddelen is het belangrijk dat ze afscheider-vriendelijk zijn, zodat de olieafscheider zijn werk kan doen. Het gebruik van producten die niet gemakkelijk te scheiden zijn, zijn schadelijk voor het milieu en in strijd met de wettelijke voorschriften.
Tip 2 – hoge temperatuur:
Hogedrukreinigers moeten een watertemperatuur tot wel 155°C produceren. Dit is nodig, omdat vetten, oliën, eiwithoudende resten en harsen doorgaans worden opgelost door hoge temperaturen. Exploitanten van benzinestations hebben dus aanzienlijk minder schoonmaakchemicaliën nodig bij het schoonmaken van hun buitenterrein - of kunnen zelfs helemaal zonder chemicaliën. Dit spaart het milieu en de kosten. Bovendien gaat het schoonmaken met warm water sneller, wat op zijn beurt een positief effect heeft op de totale kosten.
Kauwgom verwijderen
Kauwgom op de vloer doet ernstig afbreuk aan de uitstraling van een benzinestation. En zeer hinderlijk voor de klant als de kauwgom aan de schoenzool blijft plakken of zelfs in de auto terechtkomt. Tegelijkertijd is vertrapte kauwgom een bijzondere uitdaging bij het schoonmaken van buitenterreinen.
Voor het verwijderen van kauwgom is een krachtige stoomreiniger met draadborstel en een geschikt reinigingsmiddel nodig. Met de juiste combinatie van stoomdruk, een draadborstel en een biologisch reinigingsmiddel is vastgetrapt kauwgom in enkele seconden verwijderd.
Tip 1 – ga voor lichtgewicht:
Lichtgewicht stoomreinigers hebben het voordeel dat ze als rugzak kunnen worden gedragen.
Tip 2 – beknibbel niet op de accu:
Belangrijk is een goede oplaadbare accu (lithium-ion). Zelfs als het afzonderlijke stukje kauwgom snel wordt verwijderd, kan de hele operatie best enige tijd in beslag nemen.
Tip 3 - Restanten verwijderen:
Na het schoonmaken raden wij aan om een hogedrukreiniger te gebruiken voor het verwijderen van de kauwgomresten.
Buitenterrein schoonmaken in de herfst en de winter
Als er loofbomen in de buurt van het benzinestation staan, is een bladblazer onmisbaar om in de herfst het buitenterrein schoon te houden maar ook het pompterrein als het stevig waait.
Het is raadzaam om dagelijks bladeren te verwijderen die onder de luifel van het buitenterrein zijn gewaaid. De krachtige luchtstroom blaast zelfs natte bladeren weg. Bij grote oppervlakken haalt een veeg-/zuigmachine de bladeren prima weg. Voor nog grotere oppervlakken loont het om een ride-on veeg-/zuigmachine in te zetten.
Met de juiste spullen kan verse en smeltende sneeuw snel en eenvoudig worden verwijderd. Niet alleen op toeritten en parkeerplaatsen, maar ook onder de luifel van het buitenterrein, waar op stormachtige dagen sneeuwbanken liggen en sneeuwresten en rolsplit van de voertuigen druipen.