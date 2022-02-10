Onderdelenreiniging in de garage

Ongeacht of voor het reinigen van onderdelen een stationaire of mobiele hogedrukreiniger wordt gebruikt, moet aandacht worden besteed aan de ergonomie van de gereedschappen en toebehoren. Lichamelijke schade door overmatige, langdurige belasting kan zo op doeltreffende wijze worden voorkomen. Dit voorkomt ook vermoeidheid, waardoor de kans op fouten en dus het risico op letsel afneemt.

Bij de keuze van een hogedrukpistool moet daarom de voorkeur worden gegeven aan ergonomische modellen, zoals die waarbij de terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt om de houdkracht voor de trekkerhandgreep en tegelijkertijd die van de dodemansknop tot een minimum te beperken. Automatische slanghaspels die het handmatig op- en afrollen overbodig maken, zijn eveneens zeer nuttig. Zij minimaliseren ook aanzienlijk het struikelgevaar en dragen bij tot efficiënt werken. Slanghaspels, vooral als ze zijn uitgerust met snelsluitingen voor het verwisselen van de lansen, verkorten de tijd die nodig is voor het opstellen en demonteren overduidelijk.

Ook bij het reinigen van onderdelen wordt het werk met een zogenaamde tafelmodel onderdelenreiniger een stuk gemakkelijker. Er kunnen onderdelen op vastgezet worden zodat ze niet wegglijden tijdens het reinigen met hoge druk. Goede reinigingstafels zijn ook in hoogte verstelbaar. Hierdoor kunnen ze voor ieder persoon op de optimale werkhoogte worden afgesteld. Ook de zogenaamde plafondarmen maken het werk gemakkelijker en veiliger – vooral wanneer ze boven een reinigingstafel worden geïnstalleerd. Ze geleiden de slang van bovenaf in het midden van het te reinigen onderdeel zonder dat je zware slangen hoeft te tillen of verslepen.