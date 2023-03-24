Zonnepanelen & fotovoltaïsche systemen reinigen
In de beginfase dacht men dat reiniging en onderhoud van fotovoltaïsche systemen niet echt nodig was, nu blijkt dat zowel weersinvloeden als luchtverontreiniging hun sporen achterlaten. Om de zonne-energie zoveel mogelijk te benutten en de elektriciteitsopbrengst zo hoog mogelijk te houden, is een periodieke professionele reiniging met de juiste uitrusting aan te raden.
Reiniging en onderhoud van fotovoltaïsche systemen
Alle typen fotovoltaïsche systemen moeten zoveel mogelijk uren zonlicht vangen, maar ook bestand zijn tegen invloeden van buitenaf. Denk aan sneeuw, hagel, regen al dan niet gepaard met storm en afhankelijk van de locatie ook roet, pollen, stof en vuil van het verkeer, bladeren of naalden van bomen of uitwerpselen van vogels. In landbouwgebieden ontstaan er extra lagen vet- en olieachtig vuil, als gevolg van uitstoot van deeltjes tijdens het ventileren van pluimveestallen.
Waarom zonnepanelen reinigen?
De panelen moeten regelmatig worden schoongemaakt, en niet alleen omdat het mooier is. De verontreinigingen kunnen de stroomopbrengst tot wel 30% verlagen. Een grondige, professionele reiniging is dan nodig, en dit geldt niet alleen voor de oppervlakken van de zonnecollectoren. Afzettingen hechten zich op de raakvlakken tussen het glas en het frame, wat na verloop van tijd kan leiden tot de vorming van mos en korstmossen over een groot oppervlak.
Vanwege de sterke vervuiling vraagt de reiniging van het zonnesysteem enerzijds om een vakkundige aanpak met de juiste reinigingstechniek. Anderzijds worden modules vaak op daken onder een steile hoek van 45° gemonteerd, wat veel aandacht vraagt met betrekking tot de veiligheid van de gebruiker.
Wanneer moeten fotovoltaïsche systemen worden gereinigd?
De reiniging van solar-systemen moet worden uitgevoerd met de juiste techniek en, afhankelijk van de locatie, door professionele dienstverleners.
In de landbouwgebieden wordt aanbevolen de werkzaamheden twee tot vier keer per jaar uit te voeren, bijvoorbeeld na de bloei of na de oogst, wanneer de verontreiniging het sterkst is.
Systemen die aan minder milieuverontreiniging zijn blootgesteld, worden éénmaal per jaar of om de twee tot drie jaar gereinigd. Dan wordt de groene stroom nog duurzamer opgewekt - iets dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden.
De juiste techniek voor het reinigen van fotovoltaïsche panelen
Een professionele hogedrukreiniger in combinatie met een borstel of rolborstel en een telescopische lans maakt efficiënt en ergonomisch werken aan fotovoltaïsche systemen mogelijk.
Met de juiste reinigingstechniek kan op zonnepanelen een oppervlakteprestatie van max. 1.500 m² per dag worden bereikt.
Opzetborstels
Het is aan te raden om een opzetstuk met twee discborstels met een werkbreedte van 800 millimeter te gebruiken. Voor de gebruiker wordt de inspanning verlaagd omdat het systeem de driftbeweging neutraliseert door de tegengesteld draaiende borstels. Bovendien zorgt de grote werkbreedte voor een hoge oppervlakteprestatie, wat de hoeveelheid werk voor het reinigen van de zonnepanelen vermindert. De discborstels zijn voorzien van kogellagers en worden aangedreven door het water uit de hogedrukreiniger. Voor de aandrijving is een lage druk met koud water en een opbrengst van 700 tot 1000 liter per uur voldoende.
Een nylonharige borstel zorgt voor een krasvrije reiniging, om tijdens het reinigen de gevoelige oppervlakken van de zonnepanelen niet te beschadigen. Uitvoeringen met hardere borstelharen aan de buitenrand van de disc, zorgen voor zeer goede reinigingsresultaten van de frames.
De hoeveelheid water moet zich makkelijk laten regelen via een hendel op de lans, terwijl de borstels in banen over de zonnepanelen worden geleid. Als je aan het begin wat meer water geeft, ontstaat er een smerende laag die de borstel makkelijker over het oppervlak beweegt. Een zelfinstellend knikgewricht, waar de borstelkop aan bevestigt zit, kan helpen bij het werken onder verschillende hoeken.
Telescooplansen
De lengte van de telescopische lans moet in overeenstemming zijn met de grootte van het systeem, of je gebruikt een traploos uitschuifbare lans. Langere lansen van carbon of carboncomposiet zijn lichter en daardoor comfortabeler te hanteren.
Gebruikers die waarde hechten aan meer flexibiliteit en bijvoorbeeld naast fotovoltaïsche systemen ook grote gevels te reinigen hebben, kunnen beter voor een variabel systeem kiezen. Hiervoor zijn steelsystemen op de markt die geschikt zijn voor verticale en horizontale oppervlakken en gecombineerd kunnen worden met diverse hulpstukken. Voor de reiniging van de zonnepanelen kan een hogedrukspuit worden gebruikt voor de spotreiniging, een opzetstuk met discborstels voor het bewerken van horizontale PV-panelen of een roterende hogedruk-rolborstel die ook geschikt is voor gevels.
Walsborstels
Het voordeel van walsborstels is dat ze worden aangedreven met de hoge druk en dus zelfstandig hun weg naar boven vinden - de gebruiker hoeft dus aanzienlijk minder houdkracht uit te oefenen. Er kan al gewerkt worden met een wateropbrengst vanaf 350 liter per uur. Er zijn voor verschillende oppervlakken borstels met zachte of harde haren. Bij het reinigen van fotovoltaïsche systemen zijn zachte borstels aan te raden.
Voor een gelijkmatig resultaat: Reinigingsmiddelen en wateronthardingssystemen
Reinigingsmiddelen
Als men reinigingsmiddelen gebruikt, dan moeten deze geschikt zijn voor het verwijderen van hardnekkige, vetachtige vervuiling en mineraalresten.
Als de waterfilm snel breekt, is de kans groot dat het streepvrij opdroogt zonder kalkvlekken. Het is niet nodig om het in te laten werken of na te spoelen, alles om het werk zo licht mogelijk te maken. Om de zonnepanelen duurzaam te reinigen, wordt een reinigingsmiddel aanbevolen dat voorkomt dat ze snel opnieuw vuil worden.
Wateronthardingssysteem
Als de waterhardheid hoger is dan middelhard, wordt ook het gebruik van een wateronthardingsinstallatie aanbevolen. Op deze manier kan vlekvorming worden voorkomen, ook al bevat het leidingwater veel kalk en mineralen. De waterontharder bevat een harsfilter met ionenwisselaar, en haalt zo de kalk en mineralen eruit.
Werken aan solar-systemen: veiligheidsmaatregelen tijdens het schoonmaken
De positie van de installatie bepaalt van waar en met welk gereedschap de zonnepanelen het beste gereinigd kunnen worden - zodat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd is.
Bij moeilijk bereikbare daken moet een hoogwerker worden ingezet, bij een goede bereikbaarheid kan een gebruiker vanaf de nok van het dak werken of met behulp van een op het dak bevestigd valbeveiligingssysteem. Vereisten hiervoor: De daknok is voorzien van de nodige veiligheidshaken.
De valbeveiliging bestaat uit een harnas rond de heupen en de schouders, verbonden met een kernmanteltouw. In geval van nood haakt het meelopende systeem onmiddellijk in en vangt het de gebruiker veilig op. Sommige veiligheidssystemen zijn ook voorzien van een valdemper om de impact van een val te verkleinen.