Waarom zonnepanelen reinigen?

De panelen moeten regelmatig worden schoongemaakt, en niet alleen omdat het mooier is. De verontreinigingen kunnen de stroomopbrengst tot wel 30% verlagen. Een grondige, professionele reiniging is dan nodig, en dit geldt niet alleen voor de oppervlakken van de zonnecollectoren. Afzettingen hechten zich op de raakvlakken tussen het glas en het frame, wat na verloop van tijd kan leiden tot de vorming van mos en korstmossen over een groot oppervlak.

Vanwege de sterke vervuiling vraagt de reiniging van het zonnesysteem enerzijds om een vakkundige aanpak met de juiste reinigingstechniek. Anderzijds worden modules vaak op daken onder een steile hoek van 45° gemonteerd, wat veel aandacht vraagt met betrekking tot de veiligheid van de gebruiker.