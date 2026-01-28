PressurePro Solarreiniger RM 99, 20l

Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen. 

Extrem niedrig dosierbar (ab 0,125 %), kostengünstig, reinigungsstark und ideal in der Kombination mit dem Kärcher iSolar-System: Der PressurePro Solarreiniger RM 99 weiß bei der rückstandslosen und streifenfreien Reinigung aller Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen zu überzeugen. Hocheffizient, materialschonend und biologisch abbaubar entfernt der für alle Wasserhärten geeignete Reiniger auch hartnäckigen Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäube sicher und zuverlässig. Die innovative und sehr materialschonende, auch für Aluminiumrahmen geeignete Formulierung des PressurePro Solarreinigers RM 99 bildet dazu einen gleichmäßigen, geschlossenen Film auf der Oberfläche, der die Bildung von Kalkflecken verhindert und die Gleiteigenschaften der Reinigungsbürsten verbessert – für eine schonende Reinigung der Oberfläche, ganz ohne Nachspülen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
pH-Wert 9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21,2
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Solar- und Photovoltaikanlagen
