PressurePro Solarreiniger RM 99, 20l
Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen.
Extrem niedrig dosierbar (ab 0,125 %), kostengünstig, reinigungsstark und ideal in der Kombination mit dem Kärcher iSolar-System: Der PressurePro Solarreiniger RM 99 weiß bei der rückstandslosen und streifenfreien Reinigung aller Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen zu überzeugen. Hocheffizient, materialschonend und biologisch abbaubar entfernt der für alle Wasserhärten geeignete Reiniger auch hartnäckigen Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäube sicher und zuverlässig. Die innovative und sehr materialschonende, auch für Aluminiumrahmen geeignete Formulierung des PressurePro Solarreinigers RM 99 bildet dazu einen gleichmäßigen, geschlossenen Film auf der Oberfläche, der die Bildung von Kalkflecken verhindert und die Gleiteigenschaften der Reinigungsbürsten verbessert – für eine schonende Reinigung der Oberfläche, ganz ohne Nachspülen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|pH-Wert
|9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21,2
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 - vorkonfiguriert Weed Control
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/23-4SX PLUS*EU-I
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 1050 De
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST-H
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/14 C + FR30
- HD 5/14 C Plus
- HD 5/14 CX Plus
- HD 5/15 C + FR
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 600
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MX Kfz
- HD 7/16-4 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus Agri
- HD 801 B
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 901 B
- HD stationaer
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Eco
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801-4 E 12 KW
- HDS 801-4 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/14-4 St Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4M 12 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
- Xpert-HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Anwendungsgebiete
- Solar- und Photovoltaikanlagen