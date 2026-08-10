De Kärcher MC 250 e!ectric is een volledig elektrische veegmachine. Het aandrijfconcept maakt stille en efficiënte straatreiniging mogelijk zonder lokale CO₂-uitstoot, zelfs in geluidsgevoelige gebieden of 's nachts. Dankzij de 78 kWh high-performance batterij is een groot bereik voor een hele dienst gegarandeerd. De MC 250 maakt indruk met zijn uitstekende reinigingsprestaties. Het krachtige zuigsysteem pakt het grofste vuil op en vangt effectief fijnstof op - gecertificeerd met 4 sterren volgens EUnited. De focus van het ontwerp ligt op maximaal comfort en gebruiksvriendelijkheid: de ruime tweepersoons comfortcabine is ergonomisch ontworpen. De machine is uitgerust met hydropneumatische vering, onafhankelijke vering en automatische airconditioning. Het intuïtieve bedieningsconcept met centraal display creëert een aangename werkomgeving. De inschakelbare vierwielbesturing zorgt ook voor maximale wendbaarheid, zelfs in de krapste ruimtes. Met een royale afvalcontainer van 2,5 m³ en standaard waterrecuperatiesysteem verlengt de MC 250 e!ectric de bedrijfstijden doordat stops optimaal gepland kunnen worden. Het servicevriendelijke ontwerp zorgt voor lage bedrijfskosten en onderhoud.