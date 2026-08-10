Veeg-/zuigmachine MC 250 e!ectric
Volledig elektrisch. De MC 250 e!ectric reinigt stil, efficiënt en zonder lokale CO₂-uitstoot. Uitstekende actieradius en uitstekende reinigingsprestaties.
De Kärcher MC 250 e!ectric is een volledig elektrische veegmachine. Het aandrijfconcept maakt stille en efficiënte straatreiniging mogelijk zonder lokale CO₂-uitstoot, zelfs in geluidsgevoelige gebieden of 's nachts. Dankzij de 78 kWh high-performance batterij is een groot bereik voor een hele dienst gegarandeerd. De MC 250 maakt indruk met zijn uitstekende reinigingsprestaties. Het krachtige zuigsysteem pakt het grofste vuil op en vangt effectief fijnstof op - gecertificeerd met 4 sterren volgens EUnited. De focus van het ontwerp ligt op maximaal comfort en gebruiksvriendelijkheid: de ruime tweepersoons comfortcabine is ergonomisch ontworpen. De machine is uitgerust met hydropneumatische vering, onafhankelijke vering en automatische airconditioning. Het intuïtieve bedieningsconcept met centraal display creëert een aangename werkomgeving. De inschakelbare vierwielbesturing zorgt ook voor maximale wendbaarheid, zelfs in de krapste ruimtes. Met een royale afvalcontainer van 2,5 m³ en standaard waterrecuperatiesysteem verlengt de MC 250 e!ectric de bedrijfstijden doordat stops optimaal gepland kunnen worden. Het servicevriendelijke ontwerp zorgt voor lage bedrijfskosten en onderhoud.
Kenmerken en voordelen
Elektrisch aandrijfconceptKrachtige elektrische aandrijving: voor hydraulica, ventilator en rijden. Stil en duurzaam: efficiënte werking gedurende lange werkdagen. Zonder lokale CO₂-uitstoot: reinigt zonder uitlaatgassen.
Ruime, comfortabele 2-persoons cabine met uitstekend zicht op de werkomgevingIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Multifunctioneel display in de stuurwielrand voor snelle registratie van de bedrijfsstatus en instellingen, zonder dat u uw ogen van de werkomgeving hoeft af te wenden.
Grootste vuilreservoir in zijn klasseVoor stroming geoptimaliseerd roestvrijstalen vuilreservoir met een volume van meer dan 2 m³. Maakt langdurig gebruik mogelijk en verhoogt de efficiëntie en productiviteit. Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank
78 kWh krachtige accu
- Groot bereik voor lange werkdagen.
- Efficiënte werking gedurende een hele dienst.
- Snelle laadtijd dankzij 22 kW vermogen.
Gemakkelijke servicetoegang
- Comfortabele bediening en goede toegankelijkheid.
Schakelbare vierwielbesturing
- Uitstekend wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Voor een hoge oppervlaktecapaciteit.
Comfortabele hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving op twee wielen
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|max. 90
|rijsnelheid (km/u)
|max. 60
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2625
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2710
|Vuilreservoir (l)
|2500
|Waterreservoir (l)
|80 - 400
|Schoonwatertank (l)
|265
|Wielbasis (mm)
|1980
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|6000
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
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Toepassingen
- Vegen
- Verwijderen van bladeren en vuil op paden, straten en openbare pleinen