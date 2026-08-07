Verrijdbare emmer met pers 25 l
Roestvrije enkele emmerwagen van 100% polypropyleen met gebruiksvriendelijke universele pers en ruime blauwe emmer van 25 l.
Onze dweilwagen met 80 mm wielen en geïntegreerde, beschermende bumpers garandeert maximale mobiliteit bij schoonmaakwerkzaamheden. De enkelvoudige dweilwagen met gebruiksvriendelijke universele pers en blauwe emmer van 25 liter is gemaakt van 100 procent polypropyleen, waardoor hij zeer hygiënisch te reinigen en milieuvriendelijk te recyclen is. Het eendelige basisframe zorgt voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Kenmerken en voordelen
Licht en robuust
- Basisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Hoge compatibiliteit
- Compatibel met gangbare riem- en zaksystemen.
Milieuvriendelijk
- Bestaat uit 100% polypropyleen en is daardoor volledig recyclebaar.
Ergonomische bakmoppers
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|6,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|530 x 430 x 910
|Afmetingen, verpakt (mm)
|530 x 430 x 910
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging