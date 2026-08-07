Onze dweilwagen met 80 mm wielen en geïntegreerde, beschermende bumpers garandeert maximale mobiliteit bij schoonmaakwerkzaamheden. De enkelvoudige dweilwagen met gebruiksvriendelijke universele pers en blauwe emmer van 25 liter is gemaakt van 100 procent polypropyleen, waardoor hij zeer hygiënisch te reinigen en milieuvriendelijk te recyclen is. Het eendelige basisframe zorgt voor een laag gewicht en maximale robuustheid.