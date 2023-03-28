REFERENTIES INDUSTRIËLE REINIGING
Schone processen, schone industrie - reinigingsexpertise voor onze klanten.
Naast gebruikelijke reinigingswerkzaamheden staat de industriële reiniging centraal als processen in de productie en logistiek geoptimaliseerd moeten worden.
Ervaringen binnen de verschillende branches
Kärcher levert binnen de industriesector aan heel veel klanten in de meest uiteenlopende branches. De jaaromzet in deze sector bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, vertelt: “Hoe vaak we niet te horen krijgen: Oh, doet Kärcher dat ook? Dat was voor ons de aanleiding om ons adviezenprogramma en de maatwerkoplossingen voor de industriële reiniging verdere bekendheid te geven.” Wanneer we naar de voorbeeldprojecten kijken, wordt al snel duidelijk dat investeringen in reinigingstechniek zich zeer snel terugverdienen.
Waardebehoud omhoog, productiestilstand omlaag
Zo speelde in een textielbedrijf in Azië het probleem dat het gebruikte snijgereedschap om de 4 maanden moest worden vervangen. Kostenpost: 100.000 euro. Door de installatie van een afzuigsysteem, dat de fijne textielvezels van het mes verwijdert, kon de vervangingstermijn met 1 maand verlengd worden. “We boeken vergelijkbare successen met afzuiginstallaties in de levensmiddelenindustrie”, vervolgt Biebl. “Bijvoorbeeld verpakkingen van ijs die niet door de productielijn worden gevuld, zorgen vaak voor een productiestop.” De reden: de vastgelopen verpakkingen moeten eerst worden verwijderd. Een afzuiginstallatie zuigt ze daarentegen automatisch weg, zodat het productieproces soepel blijft verlopen.
Meer veiligheid voor medewerkers
Voor de drankindustrie werd een oplossing ontwikkeld die de veiligheid tijdens het werken vergroot. Hier was het probleem dat losse etiketten vaak in de machine terechtkomen en voor stilstand zorgen. Met de hand verwijderen brengt een groot risico op letsel voor het personeel met zich mee. Wanneer een afzuigsysteem wordt geïnstalleerd, verloopt het wegzuigen van losgeraakte etiketten machinaal.
Sneller reinigen, meer produceren
“Ongeacht de branche, het resultaat is altijd hetzelfde: wanneer processen en techniek kritisch tegen het licht worden gehouden, zijn er mogelijkheden voor verbetering. En de 'Return On Investment' is heel snel bereikt”, stelt Biebl. Of het nu gaat om een industriële bakkerij die door een oplossing voor het reinigen van de banden de reinigingstijd kan verkorten en langer kan produceren, of om een chemieconcern dat de duur van een inwendige tankreiniging terugbrengt van max. 4 dagen naar 4 uur: het loont om 'out of the box’ te denken – altijd.
MET KLANTEN IN GESPREK.
Elk onderdeel van het bedrijf heeft te maken met andere uitdagingen. Alfred Weber (werkplaatschef Zentralwerkstatt BMW Group), Thomas Lauer (directie Bitburger-Gruppe), Stefan Huber (inkoop Hoffmann Group) en Dietmar Favorat (Global Advanced Technology Daimler Truck AG) vertellen hoe we die samen hebben overwonnen.
“Ik was verrast, dat
Kärcher ook droogijsstralers heeft.”
Een gesprek met Alfred Weber, werkplaatschef van de Zentralwerkstatt bij BMW Group Werk München, over de noodzaak van het stoppen van verspilling en altijd klaar te staan.
U bent werkplaatschef van de centrale werkplaats bij de BMW-fabriek in München. Welke taken vallen onder uw verantwoordelijkheid en wat zijn de grootste uitdagingen in uw werk?
Wat zijn de uitdagingen in uw werk? Bij ons worden puntlastangen, grijpers en lijmapparatuur van robots gereinigd. Daarnaast hebben wij zelf draai- en freesmachines voor verspanende bewerkingen en 3D-printers. Voordat we een stuk gereedschap kunnen repareren, moet het worden gereinigd. Bij lichte verontreinigingen doen we dat met mechanische hulpmiddelen, maar in veel gevallen maken we gebruik van droogijsstralen. De grootste uitdaging voor ons is dat we nooit weten wanneer welk gereedschap voor reparatie binnenkomt en in welke staat het is. Daardoor kunnen we 90 procent van onze werkzaamheden niet plannen – en dan hebben we het per werktuigcategorie over zo'n 700 stuks die in omloop zijn.
Wat is voor u belangrijk in de samenwerking met uw leveranciers?
Het is voor mij heel belangrijk hoe een zakenpartner tegenover mij zit. Gaan ze op mijn wensen in, komen ze als dat nodig is met suggesties voor verbeteringen, geven ze eerlijk antwoord op kritische vragen? We weten allemaal dat het geen hapklare brokken zijn en dat er voor elke oplossing pro's en contra's zijn. Daar wil ik openlijk met mijn leverancier over kunnen sparren. En ook belangrijk, afspraak is afspraak – een afspraak afzeggen of laten weten dat je in de file staat, is geen probleem. Maar iemand zonder bericht laten wachten, vind ik niet kunnen.
U hebt met Kärcher het reinigen van puntlastangen geoptimaliseerd. Waar zat het probleem in de vorige werkwijze en hoe heeft de nieuwe oplossing u verder gebracht?
Omdat we voor het reinigen van puntlastangen en ander gereedschap droogijs moeten gebruiken, hebben we een tijdje geleden een straalcabine en droogijsstraalmachine aangeschaft. Om altijd klaar te staan, werd het droogijs wekelijks geleverd. Maar soms hadden we helemaal geen reinigingsklussen en verdampte het ijs. Of we hadden zo veel werk dat we er niet mee uitkwamen. Dat bracht hoge kosten met zich mee en was tijdrovend qua logistiek, maar zo ging het nu eenmaal bij droogijsstralen. Met het droogijsstraalapparaat van Kärcher is dat probleem opgelost, want de machine produceert het droogijs op het moment dat je het nodig hebt. We staan nu dus echt altijd klaar.
Gebruikt u ook andere Kärcher-producten en zo ja, welke?
Jazeker, bij een vervolgafspraak kwamen industriezuigers ter sprake. Eenmaal per week worden onze freesmachines gereinigd. Ook de spanen worden er dan uitgezogen. De technicus liet me de zuigers zien die ik nog kende onder de naam Ringler – en dat was precies wat we nodig hadden.
Wat maakt ons bedrijf nu zo bijzonder voor u?
Ik ken Kärcher al vanaf dat ik een klein jongetje was, van de hogedrukreinigers natuurlijk. Het is een gerenommeerd bedrijf met een zeer goede reputatie. Eerlijk gezegd was ik verrast dat Kärcher ook droogijsstraalmachines maakt. Het aanbod is duidelijk veel breder dan ik dacht.
Als u nog een wens zou mogen doen: wat moet(en) de volgende innovatie(s) van Kärcher zijn?
Dat is niet zo moeilijk: een L2P-droogijsreiniger met meer vermogen (L2P = Liquid to Pellet). Met meer vermogen zouden we het apparaat voor alle klussen kunnen gebruiken, ook voor het reinigen van lijmapparatuur bijvoorbeeld. Ik denk dat dat de sleutel is om L2P op grote schaal aan industriële klanten te verkopen.
"Als brouwerij besteden we veel aandacht aan de schoonmaak en hygiëne"
Een gesprek met Thomas Lauer, hoofd Techniek / Productie / Milieu Bitburger-Gruppe, over reinigingstechniek en familiebedrijven
Bitburger is een familiebedrijf, evenals Kärcher. Wat kenmerkt volgens u familiebedrijven?
Familiebedrijven denken in generaties en niet in kwartaalrapportages, wat voor een andere bedrijfscultuur zorgt. Zo is duurzaamheid bij ons geen moderne slogan, en gaat het daarbij niet alleen om het klimaat en om milieubescherming.
De bedrijfsleiding is in handen van de zevende generatie van de familie. Dat resulteert in een heel andere relatie met het bedrijf; die hebben aandeelhouders in een NV niet.
Welke rol speelt reinigingstechniek in de drankindustrie? Waar liggen de grootste uitdagingen?
Consumenten beseffen vaak niet hoeveel tijd en werk wij als brouwerij steken in thema's als schoon en hygiënisch. Voor het weekend reinigen we bijvoorbeeld de afvulinstallatie in 2 ploegendiensten. Het reinigingsplan maakt deel uit van de productieplanning.
Reinigingstechniek is dus heel belangrijk voor ons, want die bepaalt uiteindelijk of ons product in optimale staat bij de consument aankomt.
Waar let u op bij het kiezen van oplossingen op het gebied van reinigingstechniek?
Om te beginnen hebben we betrouwbare, effectieve en milieuvriendelijke oplossingen nodig. Daarnaast spelen de kosten en wat het ons oplevert een rol, want we moeten natuurlijk wel kostenefficiënt werken. Neem nu het voorbeeld van de flessenwasmachine voor statiegeldflessen. Samen met onze leverancier voor reinigingstechniek bepalen we de behandeltijden, temperaturen en andere factoren zodat het reinigingsproces optimaal verloopt en het gewenste effect wordt bereikt. Als het gaat om reinigingsmiddelen, werken we samen met fabrikanten die producten ontwikkelen die zijn afgestemd op onze eisen. Zo hebben we bijvoorbeeld loog nodig met additieven met een goede reinigende werking, maar zonder veel schuimvorming. Bovenop die specifieke zaken komt natuurlijk de dagelijkse schoonmaak van de productieomgeving. We hechten veel belang aan oplossingen die het werk van onze medewerkers zo comfortabel mogelijk maken.
U maakt ook gebruik van reinigingstechniek van Kärcher. Waarom heeft u daarvoor gekozen?
We zijn al lang klant bij Kärcher, omdat de kwaliteit en de lokale servicepartner ons goed bevallen. De producten zijn door het hele bedrijf heen geïnstalleerd. Daar werd ik me pas van bewust, toen ik medewerkers van Kärcher meenam op een rondleiding door de brouwerij. Die afspraak kwam overigens op een bijzondere manier tot stand. Op een evenement voor familiebedrijven hadden de twee families kennisgemaakt en afgesproken om belangrijke spelers van beide bedrijven met elkaar in contact te brengen. Aanvankelijk had ik het gevoel dat me iets werd opgedrongen, dat geef ik toe. Maar de afspraak verliep fantastisch, we zaten meteen op dezelfde golflengte. Sindsdien zijn we nog meer gaan samenwerken.
Op welke plekken worden oplossingen van Kärcher gebruikt?
Bij elke afvullijn hebben we punten met Kärcher-apparatuur voor de dagelijkse schoonmaak. Dan kun je denken aan hogedruksystemen, slangaansluitpunten en toebehoren. Met elektrische warmwater hogedrukreinigers verwijderen we bijvoorbeeld de verzendetiketten die supermarkten op onze bierkratten plakken.
Die zitten zo stevig vast dat ze handmatig moeten worden losgemaakt, automatisch lukt niet. Met industriezuigers verwijderen we de etiketten na de spoelbeurt.
Als u nog een wens zou mogen doen: wat moet(en) de volgende innovatie(s) van Kärcher zijn?
Voor bij mij thuis een automatische Kärcher die alle schoonmaakwerkzaamheden van me overneemt. Maar even serieus, voor de brouwerij zijn automatische systemen interessant. En ik denk dat Kärcher als geen ander in staat is zoiets te ontwikkelen. Ook voor het reinigen onder en tussen de machines waar moeilijk bij te komen is, zouden automatische oplossingen uitkomst kunnen bieden. Alles wat onze medewerkers schoonmaakwerk bespaart en de reinigingstijd verkort, willen we graag hebben.
"Me-too-producten zijn niet ons ding"
Een gesprek met Stefan Huber, inkoop Hoffmann Group, over de uitdagingen op het gebied van Industrial Tooling & Equipment
U bent bij de Hoffmann Group verantwoordelijk voor het selecteren van de producten voor de catalogus voor industriële klanten. Wat zijn de grootste uitdagingen in uw werk?
Ik ben verantwoordelijk voor het assortiment elektrisch gereedschap en werkplaatsbenodigdheden. Voor het onderdeel reinigen werken we onder andere met Kärcher voor stofzuigers en stof-/waterzuigers. Een van de grootste
uitdagingen op dit moment is de beschikbaarheid garanderen, want onze klanten verwachten een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Daarnaast is het assortiment van de Hoffmann Group gebaseerd op onze productmerken GARANT en HOLEX, alsook op een gerichte keuze van fabrikanten – alles draait hier om kwaliteit.
Waar let u op bij het selecteren van producten en oplossingen op het gebied van reinigingstechniek?
Met reinigingstechniek maken we ons aanbod voor industriële klanten in de metaalbewerking compleet. Onze klanten verwachten ook dat ze bij ons alles vinden wat ze nodig hebben. Bij het maken van onze keuzes kijken we naar gerenommeerde merken als Kärcher, die voor de aansluiting met onze klanten zorgen door toepassing van gebruikersgerichte innovaties Me-too-producten zijn minder ons ding. Wij richten ons op USP's die een toegevoegde waarde hebben voor de klant. Een ander belangrijk aspect is de internationale beschikbaarheid van producten en servicediensten van een leverancier, want we zijn wereldwijd actief.
Hoe belangrijk is het voor u als bedrijf dat leveranciers niet alleen hun producten, maar ook hun logistiek en marketing op orde hebben?
Voor 99 procent van de bestellingen beloven we binnen 24 uur te leveren in Duitsland en Europa. Met ons LogisticCity van maar liefst 100.000 vierkante meter hebben we 500.000 containerplaatsen gecreëerd en kunnen we 40.000 pakketten per dag binnen Europa verzenden. Onze partners moeten daarin mee kunnen, vandaar dat leveringsbetrouwbaarheid en -snelheid essentieel zijn. Verder is de elektronische koppeling met onze leveranciers belangrijk, evenals een gegevensinterface met het PIM-systeem (Product Information Management), zodat informatie, foto's en video's over producten rechtstreeks toegankelijk zijn.
U hebt ook OEM-producten in het assortiment. Wat is voor u belangrijk bij het kiezen van een fabrikant?
We genereren meer dan 50 procent van onze omzet met producten van onze merken GARANT en HOLEX. Bij OEM-producten richten we ons op premium fabrikanten die de productie zo veel mogelijk in eigen hand houden en productiecapaciteiten hebben voor grote volumes. We zijn ook geïnteresseerd in partnerschappen voor ontwikkeling, omdat onze eigen handelsmerken voor innovatie en een unieke positionering moeten staan.
U werkt al enige tijd samen met Kärcher. Welke aspecten van het bedrijf zijn voor u doorslaggevend?
Met Kärcher werken we al heel lang uitstekend samen. In veel opzichten passen we goed samen, denk ik. Kärcher profileert zich wereldwijd als een merk met een goede waardepropositie,
de productkwaliteit en het ontwerp kloppen, er is een duidelijke focus op industriële klanten, en de producten creëren toegevoegde waarde. Daar komt bij dat de bedrijfswaarden bij elkaar passen. Als familiebedrijf geworteld te zijn, is duidelijk te merken en zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. Bij onderwerpen als duurzaamheid, waar Kärcher al heel goed op weg is, stellen we de onderlinge uitwisseling op prijs om zelf eveneens een end-to-end-concept te ontwikkelen.
Als u nog een wens zou mogen doen: wat moet(en) de volgende innovatie(s) van Kärcher zijn?
Eigenlijk heb ik twee wensen: een stof- /waterzuigrobot voor de industrie. En misschien zou Kärcher kunnen overwegen om met een groter accuplatform samen te werken. Dat kan in de toekomst bij grotere volumes zinvol zijn.
"Het plezier in het experimenteren spat ervan af."
Een gesprek met Dietmar Favorat, Global Advanced Technology Daimler Truck AG, over oppervlaktebescherming
en reinigingsmiddelen
U bent expert op het gebied van oppervlaktetechnologie en houdt zich bij Daimler Trucks bezig met Global Advanced Technology. Wat zijn de grootste uitdagingen in uw vakgebied?
Samen met geschikte technische partners houd ik mij bezig met het ontwikkelen van potentieel doelmatige oplossingen voor problemen op het gebied van oppervlaktetechnologie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan winterdienstvoertuigen. Om corrosie door de hoge belasting te voorkomen, hebben we verschillende conserveringsmaterialen voor bodemcoating en corrosiebescherming getest. We ontdekten toen dat relatief weinig klanten een plan voor het reinigen van voertuigen hadden. Dat zit zo: wanneer reinigingsmiddelen worden gebruikt die de conservering aantasten, wordt niet het gewenste effect bereikt. Daarom zijn we vervolgens verschillende coatings en reinigingsmiddelen gaan testen. Kärcher heeft ons hierbij geholpen, evenals andere fabrikanten. Zo konden we een reinigingsconcept ontwikkelen dat onze klantenservice als aanbeveling doorgeeft. We aanvaarden hiervoor bewust geen aansprakelijkheid, omdat we geen invloed hebben op factoren als dosering, apparatuur of fouten door gebruikers.
Op welke vlakken heeft u te maken met industriële reiniging en voor welke oplossingen kiest u het meest?
Aanvankelijk helemaal niet, maar daar kwam verandering in toen ik me ging bezighouden met het verschepen van onze trucks. Vanuit onze fabriek in Wörth am Rhein worden vrachtwagens wereldwijd geleverd, ook per schip. Verder kijken we ook naar zaken als transportbeschermingswas. Na proeven met het aanbrengen ervan in het technische lab bij Kärcher hebben we warmwater hogedrukreinigers met stoomstraal- en powersproeiers getest bij ons in de fabriek. En zo ontdekten we dat we hiermee en met geschikte reinigingsmiddelen het werk veel sneller gedaan kregen. Zulke ervaringen geven we door, zodat onze servicepartners er ook van kunnen profiteren.
Als u nog een wens zou mogen doen: wat moet(en) de volgende innovatie(s) van Kärcher zijn?
E-mobility zal de komende jaren een enorme groei doormaken. Voor e-trucks houdt dit ook in dat onderdelen zoals de accu, e-as en e-motor andere eisen stellen aan reinigingsprocessen. Voor elektrische contacten, accu's en diverse elektrische aggregaten wordt met verschillende legeringen en componenten van verschillende materialen gewerkt. Daarom moeten reinigingsmiddelen de juiste pH-waarde hebben om op de vele verschillende ondergronden geen beschadigingen te veroorzaken. Sinds 2019 werken we met Kärcher aan de ontwikkeling van een reinigingsconcept dat bijdraagt aan waardebehoud en waardoor zo min mogelijk schade aan e-voertuigen ontstaat. Belangrijk hierbij is de maximale oppervlaktedruk die mag worden toegepast, maar natuurlijk ook een geschikt reinigingsconcentraat. Dit is iets wat in de toekomst gaat spelen. Ik hoop dan ook dat Kärcher binnenkort met oplossingen komt. ▪
Wat maakt ons bedrijf nu zo bijzonder voor u?
Het bedrijf heeft een aantrekkelijk productassortiment, zowel voor reinigingsconcentraten als voor apparatuur. Wat er ook uitspringt, is de expertise bij innovaties en de toepassingsgerichte vakkennis van de collega's met wie ik contact had. Het plezier in het experimenteren spat er echt van af.
NESTLÉ BIESSENHOFEN: WEG MET STOF.
NESTLÉ BIESSENHOFEN: WEG MET STOF.
Stofvrije logistiek.
Na grote investeringen in de logistiek op de locatie Biessenhofen, vond logistiek manager Christian Bäckerbauer dat de reinigingstechniek gelijke tred moest houden. En daarbij telde elk detail.
Probleem
Op de locatie Biessenhofen wordt onder andere melkpoeder voor babyvoeding geproduceerd. Op transportbanden en -installaties hoopt zich stof op dat moet worden weggezogen.
Oplossing
Kärcher-zuigers met zuigleidingen en slangen, alsook mobiele uitvoeringen maken het werk voor medewerkers gemakkelijker en zorgen voor een stofvrije logistiek.
Wat heeft het opgeleverd? Feiten en cijfers.
Wanneer processen worden veranderd, kost dat in eerste instantie geld. Pas wanneer de input en output in verhouding zijn, en er toegevoegde waarde wordt gecreëerd, werpen die investeringen hun vruchten af.
Uitdaging
- Voor reinigingstaken in het logistieke gedeelte werden mobiele stof-/waterzuigers gebruikt.
- Onvoldoende zuigkracht zorgde voor veel stof in de opslagruimtes.
- Zuigers moesten over trappen en van de ene naar de andere plek worden gedragen, wat veel inspanning kost.
Oplossing
- Het gebruik van industriezuigers met voldoende zuigkracht vermindert stofbelasting.
- Het installeren van pijpleidingen waar de zuigers flexibel op kunnen worden aangesloten.
- Aansluitpunten op verschillende werkniveaus in het verpakkings- en logistieke gedeelte vergemakkelijken de handling.
Korte voorbereidingstijden door slim geplaatste leidingen, langere werkcycli door grotere reservoirs.
Lagere stofbelasting, minder risico op ongelukken en een lagere belasting voor medewerkers door ergonomisch werken.
Onderhoudswerkzaamheden nemen met 30 procent af door minder filterwisselingen en langere standtijden.
De industriële stofzuigers hebben een 25 keer langere levensduur in vergelijking met de hiervoor gebruikte zuigers.
BMW GROEP FABRIEK IN MÜNCHEN: DROOGIJS ON-DEMAND.
BMW GROEP FABRIEK IN MÜNCHEN: DROOGIJS ON-DEMAND.
Verspilling voorkomen
In de centrale werkplaats van de BMW Group fabriek in München zijn de logistieke en bedrijfsprocessen verbeterd met het droogijsstraalapparaat L2P – tot grote vreugde van werkplaatschef Alfred Weber.
Probleem
Droogijs om gereedschap te reinigen via droogijsstralen werd tot nu toe zoals gebruikelijk ingekocht. Door wisselend werkaanbod bleef er droogijs over of was er juist geen droogijs beschikbaar wanneer dat nodig was.
Oplossing
Droogijsstraalmachine L2P maakt droogijs on-demand, zodat op elk moment kan worden gewerkt en verspilling wordt voorkomen.
Wat heeft het opgeleverd? Feiten en cijfers.
Soms weet je dat een proces niet goed werkt, maar is er geen andere oplossing. Des te beter als er dan onverwacht toch een geschikt product opduikt.
Uitdaging
Voor een soepele productie moeten puntlastangen en ander gereedschap worden gereinigd en onderhouden.
- Frequentie en tijdstip van de werkzaamheden zijn niet planbaar.
- Voor droogijsstralen moet het droogijs vooraf worden ingekocht, waardoor vaak grote hoeveelheden ongebruikt verdampen.
Oplossing
Dankzij de aanwezige infrastructuur voor droogijsstralen kon het nieuwe L2P-droogijsstraalapparaat worden aangeschaft.
- Het droogijs wordt in het apparaat geproduceerd uit CO2, dat in flessen kan worden opgeslagen.
- Hierdoor kan op elk moment worden gereinigd, is verspilling verleden tijd en komt de logistieke planning voor het verkrijgen van het droogijs helemaal te vervallen.
Waardebehoud voor jarenlang gebruik van het gereedschap. Minimalisering van stilstandtijden in de productie door snelle reiniging en onderhoud van het gereedschap.
Productiviteitsverhoging bij het onderhoud, omdat op elk moment kan worden gewerkt.
De investering in een L2P-apparaat verdient zichzelf zeer snel terug, omdat er geen droogijs wordt verspild. De ROI is minder dan 2 jaar!
Een besparing op kosten van € 6.600 per jaar, omdat we net zoveel CO2 inkopen als dat er gebruikt wordt.
REINIGING ZORGT ER NIET ALLEEN VOOR DAT HET SCHOON IS.
REINIGING ZORGT ER NIET ALLEEN VOOR DAT HET SCHOON IS.
Systeemstoringen op het spoor
Vaak doen zich problemen voor in processen, waar niemand naar omkijkt. Zo zorgen fotocellen in opslagsystemen vaak voor storingen, ofschoon de oplossing zo eenvoudig kan zijn.
Probleem
In geautomatiseerde opslagsystemen zijn veel houten pallets onderweg. Die brengen veel vuil mee de opslagruimtes in en vervuilen de fotocellen, waardoor systeemstoringen optreden.
Oplossing
Wanneer voordat de pallets het magazijn binnenkomen een palletafzuiging wordt geïnstalleerd, worden 3 problemen opgelost en verloopt alles soepel.
Wat heeft het opgeleverd? Feiten en cijfers.
Onopgemerkte details leiden vaak tot problemen en in eerste instantie weet niemand waar het aan ligt. Als de oplossing eenmaal gevonden is, kan veel tijd en werk worden bespaard.
Uitdaging
Houtspanen of vuilaanslag op pallets kunnen de werking van fotocellen verstoren.
- Er treden storingen op en de installaties moeten worden uitgeschakeld.
- Na handmatige reiniging wordt het systeem weer in werking gesteld.
Oplossing
Het inbouwen van een automatische palletafzuiging voor binnenkomst van de pallets in de opslagruimte.
- Storingvrije werking van de installatie zonder onderbrekingen.
- Handmatige reiniging door de logistiek medewerkers wordt overbodig.
Jaarlijks vermindering van de stilstandtijden van 50 uur - omdat de fotocellen geen storingen meer melden, is een probleemloze werking gegarandeerd.
Verhoogde veiligheid van medewerkers - De pallets nemen geen vuil meer mee naar binnen, zodat het risico op uitglijden wordt verkleind.
25% minder reinigingstijd - De intensieve vloerreiniging in de opslagruimtes en de handmatige reiniging van de fotocellen zijn overbodig.
Kostenbesparing € 30.000 op jaarbasis - Minimalisering van de stilstand- en reinigingstijd zorgt voor een snelle 'Return On Investment'.
HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN.
Uitzoeken waar het hapert. Dat ene detail vinden dat grote gevolgen heeft. Oplossingen ontwikkelen die niet voor de hand liggen – dat is onze opdracht als het gaat om reinigingstechniek voor industriële klanten. Altijd samen, want alleen zo bereiken we de eindbestemming.