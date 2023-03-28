REFERENTIES INDUSTRIËLE REINIGING

Ervaringen binnen de verschillende branches

Kärcher levert binnen de industriesector aan heel veel klanten in de meest uiteenlopende branches. De jaaromzet in deze sector bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, vertelt: “Hoe vaak we niet te horen krijgen: Oh, doet Kärcher dat ook? Dat was voor ons de aanleiding om ons adviezenprogramma en de maatwerkoplossingen voor de industriële reiniging verdere bekendheid te geven.” Wanneer we naar de voorbeeldprojecten kijken, wordt al snel duidelijk dat investeringen in reinigingstechniek zich zeer snel terugverdienen.

Waardebehoud omhoog, productiestilstand omlaag



Zo speelde in een textielbedrijf in Azië het probleem dat het gebruikte snijgereedschap om de 4 maanden moest worden vervangen. Kostenpost: 100.000 euro. Door de installatie van een afzuigsysteem, dat de fijne textielvezels van het mes verwijdert, kon de vervangingstermijn met 1 maand verlengd worden. “We boeken vergelijkbare successen met afzuiginstallaties in de levensmiddelenindustrie”, vervolgt Biebl. “Bijvoorbeeld verpakkingen van ijs die niet door de productielijn worden gevuld, zorgen vaak voor een productiestop.” De reden: de vastgelopen verpakkingen moeten eerst worden verwijderd. Een afzuiginstallatie zuigt ze daarentegen automatisch weg, zodat het productieproces soepel blijft verlopen.