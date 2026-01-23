Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic

De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.

De BD 50/50 C Bp Classic biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak dankzij het compacte formaat van de batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met geavanceerde disctechnologie. De bediening van de machine is net zo duidelijk als het zicht met het EASY Operation-bedieningspaneel van Kärcher. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies zodat gebruikers na een korte training aan de slag kunnen. We bevelen de BD 50/50 C Bp Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels en zorginstellingen.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic: Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfort
Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfort
Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. De uitklapbare transportrol maakt de handige tweestapsmethode mogelijk. Uitklapbare transportrol vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.
Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic: Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic: Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Zeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
  • Bijzonder wendbaar.
  • Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
  • Gemakkelijk toegankelijk batterijvak voor snelle batterijwissel.
  • Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
  • Mogelijkheden om overige toebehoren of werktuigen te plaatsen.
  • Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
  • Bediening via één schakelaar.
  • Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toewijzing van functies met bedieningselementen in geel
  • Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
  • Geschikt voor dagelijks gebruik.
  • Zeer lange levensduur.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte afzuiging (mm) 900
Vers/vuilwatertank (l) 50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1200
accu (V) 24
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
gangpad draaien breedte (mm) 1240
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
geluidsniveau (dB(A)) 66 - 66
Vermogen (W) max. 1100
Gewicht zonder accessoires (kg) 52
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic
