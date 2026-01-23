De BD 50/50 C Bp Classic biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak dankzij het compacte formaat van de batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met geavanceerde disctechnologie. De bediening van de machine is net zo duidelijk als het zicht met het EASY Operation-bedieningspaneel van Kärcher. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies zodat gebruikers na een korte training aan de slag kunnen. We bevelen de BD 50/50 C Bp Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels en zorginstellingen.