Schrobmachine BD 50/50 C Bp Classic
De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.
De BD 50/50 C Bp Classic biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak dankzij het compacte formaat van de batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met geavanceerde disctechnologie. De bediening van de machine is net zo duidelijk als het zicht met het EASY Operation-bedieningspaneel van Kärcher. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies zodat gebruikers na een korte training aan de slag kunnen. We bevelen de BD 50/50 C Bp Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels en zorginstellingen.
Kenmerken en voordelen
Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfortMagneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. De uitklapbare transportrol maakt de handige tweestapsmethode mogelijk. Uitklapbare transportrol vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodelZeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Gemakkelijk toegankelijk batterijvak voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
- Mogelijkheden om overige toebehoren of werktuigen te plaatsen.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
- Bediening via één schakelaar.
- Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toewijzing van functies met bedieningselementen in geel
- Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Zeer lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|accu (V)
|24
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|gangpad draaien breedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66 - 66
|Vermogen (W)
|max. 1100
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|52
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem