Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah

De BD 50/50 C Bp Pack Classic is een betaalbaar en compact instapmodel voor de klasse van accu-aangedreven schrobzuigmachines. De machine maakt oppervlakteprestaties tot 2000 m² / uur mogelijk.

Met de BD 50/50 C Bp Pack Classic heb je altijd een optimaal zicht op het te reinigen gebied. De kleine afmetingen van deze compacte en batterijgevoede schrobzuigmachine met uitgekiende schijftechniek zorgen hiervoor. Ondanks het goede overzicht is de bediening via het EASY bedieningspaneel van Kärcher eenvoudig. De instel- en aanpassingsopties en functies van de machine zijn ook teruggebracht tot wat het belangrijkste is, zodat lange kennismakingsfasen niet nodig zijn. We raden de BD 50/50 C Bp Pack Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels of zorginstellingen.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah: Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfort
Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfort
Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. De uitklapbare transportrol maakt de handige tweestapsmethode mogelijk. Uitklapbare transportrol vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.
Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah: Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah: Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Zeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
  • Bijzonder wendbaar.
  • Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
  • Gemakkelijk toegankelijk batterijvak voor snelle batterijwissel.
  • Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
  • Mogelijkheden om overige toebehoren of werktuigen te plaatsen.
  • Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
  • Bediening via één schakelaar.
  • Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toewijzing van functies met bedieningselementen in geel
  • Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
  • Geschikt voor dagelijks gebruik.
  • Zeer lange levensduur.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte afzuiging (mm) 900
Vers/vuilwatertank (l) 50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1200
baterij type Onderhoudsvrij
accu (V/Ah) 24 / 105
batterijduur (u) max. 3
Oplaadtijd van de batterij (u) circa 12
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
gangpad draaien breedte (mm) 1240
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
geluidsniveau (dB(A)) 66
Vermogen (W) max. 1100
Gewicht zonder accessoires (kg) 40
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • accu
  • Oplader
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel