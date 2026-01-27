Met de BD 50/50 C Bp Pack Classic heb je altijd een optimaal zicht op het te reinigen gebied. De kleine afmetingen van deze compacte en batterijgevoede schrobzuigmachine met uitgekiende schijftechniek zorgen hiervoor. Ondanks het goede overzicht is de bediening via het EASY bedieningspaneel van Kärcher eenvoudig. De instel- en aanpassingsopties en functies van de machine zijn ook teruggebracht tot wat het belangrijkste is, zodat lange kennismakingsfasen niet nodig zijn. We raden de BD 50/50 C Bp Pack Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels of zorginstellingen.