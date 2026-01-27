Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
De BD 50/50 C Bp Pack Classic is een betaalbaar en compact instapmodel voor de klasse van accu-aangedreven schrobzuigmachines. De machine maakt oppervlakteprestaties tot 2000 m² / uur mogelijk.
Met de BD 50/50 C Bp Pack Classic heb je altijd een optimaal zicht op het te reinigen gebied. De kleine afmetingen van deze compacte en batterijgevoede schrobzuigmachine met uitgekiende schijftechniek zorgen hiervoor. Ondanks het goede overzicht is de bediening via het EASY bedieningspaneel van Kärcher eenvoudig. De instel- en aanpassingsopties en functies van de machine zijn ook teruggebracht tot wat het belangrijkste is, zodat lange kennismakingsfasen niet nodig zijn. We raden de BD 50/50 C Bp Pack Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels of zorginstellingen.
Kenmerken en voordelen
Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfortMagneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. De uitklapbare transportrol maakt de handige tweestapsmethode mogelijk. Uitklapbare transportrol vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodelZeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Gemakkelijk toegankelijk batterijvak voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
- Mogelijkheden om overige toebehoren of werktuigen te plaatsen.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
- Bediening via één schakelaar.
- Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toewijzing van functies met bedieningselementen in geel
- Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Zeer lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 105
|batterijduur (u)
|max. 3
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|gangpad draaien breedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|max. 1100
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|40
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem