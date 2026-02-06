Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Eenvoudige bediening, robuust ontwerp, lange werktijden: Onze handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn veelzijdigheid en de 170 Ah AGM-accu.
Ondanks een tankinhoud van 75 liter is onze accu-aangedreven handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack buitengewoon compact en wendbaar. Daarmee is de veelzijdige en robuust geconstrueerde machine geschikt voor de meest uiteenlopende reinigingstaken, die dankzij de onderhoudsvrije geïntegreerde 170 Ah AGM-accu ook probleemloos langdurig ingezet kan worden. Het zeer eenvoudige bediening- en onderhoudsconcept wordt aangevuld met hoogwaardige uitrustingskenmerken zoals een dubbele discborstelkop, zuigbalken uit aluminium en enkele andere nuttige details.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Af-fabriek geleverd met onderhoudsvrije 170 Ah AGM-ACCU en externe lader.
- Ongecompliceerde accu-technologie voor maximale operationele inzet van de machine.
- Voor langdurig ononderbroken werken.
- Verhoogt de efficiëntie en de productiviteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 3
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|gangpad draaien breedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, haaks
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitstekend geschikt voor bouwreinigers, b.v. B. in sporthallen