Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Eenvoudige bediening, robuust ontwerp, lange werktijden: Onze handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn veelzijdigheid en de 170 Ah AGM-accu.

Ondanks een tankinhoud van 75 liter is onze accu-aangedreven handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack buitengewoon compact en wendbaar. Daarmee is de veelzijdige en robuust geconstrueerde machine geschikt voor de meest uiteenlopende reinigingstaken, die dankzij de onderhoudsvrije geïntegreerde 170 Ah AGM-accu ook probleemloos langdurig ingezet kan worden. Het zeer eenvoudige bediening- en onderhoudsconcept wordt aangevuld met hoogwaardige uitrustingskenmerken zoals een dubbele discborstelkop, zuigbalken uit aluminium en enkele andere nuttige details.

Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
  • Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
  • Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
  • Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
  • Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
  • Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
  • Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
  • De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
  • Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
  • Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Af-fabriek geleverd met onderhoudsvrije 170 Ah AGM-ACCU en externe lader.
  • Ongecompliceerde accu-technologie voor maximale operationele inzet van de machine.
  • Voor langdurig ononderbroken werken.
  • Verhoogt de efficiëntie en de productiviteit.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 705
Werkbreedte afzuiging (mm) 1030
Vers/vuilwatertank (l) 75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2115
baterij type Onderhoudsvrij
accu (V/Ah) 24 / 170
batterijduur (u) max. 3
voeding voor acculader (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
rijsnelheid (km/u) max. 5
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
gangpad draaien breedte (mm) 1550
Waterverbruik (l/min) max. 2,75
geluidsniveau (dB(A)) 63 - 65
Vermogen (W) max. 1850
Toegestaan totaal gewicht (kg) 325
Gewicht zonder accessoires (kg) 100
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 2 Stuk(s)
  • accu
  • Batterij en lader inbegrepen
  • Zuigbalk, haaks

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Twee-tank-systeem
Toepassingen
  • Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
  • Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
  • Uitstekend geschikt voor bouwreinigers, b.v. B. in sporthallen
