De krachtige tractie-aandrijving, die zelfs hellingen moeiteloos weet te overwinnen, is een van de opvallendste kenmerken van onze Walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic. Het handgeleide en accu-aangedreven apparaat is voor de dagelijkse, maar ook de zware klussen optimaal voorbereid. Zo zijn bijvoorbeeld zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de discborstelkop gemaakt van massief spuitgiet-aluminium en daardoor bestand tegen hoge belastingen. Zeer comfortabel voor de gebruiker, het bewezen bedieningsconcept met een beugel aan de achterkant van de handgreep waarmee eenvoudig de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram kan worden verhoogd voor bijzonder hardnekkig vuil of het strippen, evenals de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u. De grote werkbreedte van 80 cm en de 100 liter tankinhoud garanderen een efficiënte en langdurige reiniging en maken oppervlakteprestaties tot wel 4.800 m² per uur mogelijk. Het doordachte concept wordt verder compleet gemaakt met de Home Base Adapter. Die maakt het mogelijk om spullen voor handmatige reiniging mee te nemen en levert zo een bijdrage aan een nog hogere efficiëntie en een aanzienlijke verhoging van het gebruikerscomfort.