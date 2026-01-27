Schrobmachine BD 80/100 W Bp Classic *EU

80 cm werkbreedte en 100 liter tankinhoud garanderen efficiënt en langdurig reinigen met onze accu-aangedreven Walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic.

De krachtige tractie-aandrijving, die zelfs hellingen moeiteloos weet te overwinnen, is een van de opvallendste kenmerken van onze Walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic. Het handgeleide en accu-aangedreven apparaat is voor de dagelijkse, maar ook de zware klussen optimaal voorbereid. Zo zijn bijvoorbeeld zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de discborstelkop gemaakt van massief spuitgiet-aluminium en daardoor bestand tegen hoge belastingen. Zeer comfortabel voor de gebruiker, het bewezen bedieningsconcept met een beugel aan de achterkant van de handgreep waarmee eenvoudig de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram kan worden verhoogd voor bijzonder hardnekkig vuil of het strippen, evenals de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u. De grote werkbreedte van 80 cm en de 100 liter tankinhoud garanderen een efficiënte en langdurige reiniging en maken oppervlakteprestaties tot wel 4.800 m² per uur mogelijk. Het doordachte concept wordt verder compleet gemaakt met de Home Base Adapter. Die maakt het mogelijk om spullen voor handmatige reiniging mee te nemen en levert zo een bijdrage aan een nog hogere efficiëntie en een aanzienlijke verhoging van het gebruikerscomfort.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BD 80/100 W Bp Classic *EU: Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium
Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Schrobmachine BD 80/100 W Bp Classic *EU: Borsteldruk instelbaar in 2 standen
Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo. Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren. Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.
Schrobmachine BD 80/100 W Bp Classic *EU: Efficiënte en krachtige 300 W tractiemotor
Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren. Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
  • Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
  • Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Voordelige machine uit de Classic serie
  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 810
Werkbreedte afzuiging (mm) 1090
Vers/vuilwatertank (l) 100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2400
accu (V) 24
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
geluidsniveau (dB(A)) 63 - 65
Vermogen (W) max. 1900
Toegestaan totaal gewicht (kg) 435
Gewicht zonder accessoires (kg) 110,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1500 x 835 x 1065

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 2 Stuk(s)

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Twee-tank-systeem
Schrobmachine BD 80/100 W Bp Classic *EU
Toepassingen
  • Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, bouwmarkten, winkelcentra, handel, industrie, op luchthavens
