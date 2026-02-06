Schrobmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Onze achterloop schrobmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met een accu en oplader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor langdurig gebruik.
Bij onze handgeleide schrob-zuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic zit niet alleen de krachtige accu al aan boord, ook de bijpassende oplader wordt meegeleverd. Om zelfs de zwaarste werkopdrachten te allen tijde te weerstaan, zijn bijzonder belaste onderdelen zoals de schijfborstelkop en de zuigstang gemaakt van massief gegoten aluminium. De krachtige aandrijving, die ook helpt om moeiteloos hellingen te overwinnen, het zeer goede overzicht en de eenvoudige bediening dragen bij aan een hoog gebruiksgemak. Met een werkbreedte van 80 centimeter, 100 liter tankinhoud en de traploos regelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km / u is een oppervlakteprestatie tot 4800 m² per uur mogelijk. Als er bijzonder intensief vuil verwijderd moet worden, is de aandrukkracht van de schijfborstels handmatig in te stellen van 40 tot 68 kilogram. Door de geïntegreerde thuisbasisadapter neem je gemakkelijk extra schoonmaakspullen mee.
Kenmerken en voordelen
Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk instelbaar in 2 standen
- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.
Efficiënte en krachtige 300 W tractiemotor
- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.
Kleurgecodeerde, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.
Doordacht Home-Base-System
- Mogelijkheden voor het plaatsen van handmatige reinigingsuitrusting zoals haken, houders, zwabber enz.
Voordelige machine uit de Classic serie
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|810
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1090
|Vers/vuilwatertank (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 170
|batterijduur (u)
|max. 3
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|gangpad draaien breedte (mm)
|1650
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Vermogen (W)
|max. 1900
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|435
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|110,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, haaks
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, bouwmarkten, winkelcentra, handel, industrie, op luchthavens