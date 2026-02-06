Bij onze handgeleide schrob-zuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic zit niet alleen de krachtige accu al aan boord, ook de bijpassende oplader wordt meegeleverd. Om zelfs de zwaarste werkopdrachten te allen tijde te weerstaan, zijn bijzonder belaste onderdelen zoals de schijfborstelkop en de zuigstang gemaakt van massief gegoten aluminium. De krachtige aandrijving, die ook helpt om moeiteloos hellingen te overwinnen, het zeer goede overzicht en de eenvoudige bediening dragen bij aan een hoog gebruiksgemak. Met een werkbreedte van 80 centimeter, 100 liter tankinhoud en de traploos regelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km / u is een oppervlakteprestatie tot 4800 m² per uur mogelijk. Als er bijzonder intensief vuil verwijderd moet worden, is de aandrukkracht van de schijfborstels handmatig in te stellen van 40 tot 68 kilogram. Door de geïntegreerde thuisbasisadapter neem je gemakkelijk extra schoonmaakspullen mee.