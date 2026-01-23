Schrobmachine BD 43/25 C Classic Bp
Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².
Compact, wendbaar, fluisterstil en eenvoudig te bedienen: dit zijn de voortreffelijke eigenschappen van de DB 43/25 C handgeleide, batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie, werkbreedte van 43 cm en een tank van 25 liter. De machine is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes en biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak. De BD 43/25 C met EASY Operation-bediening en gele bedieningselementen is eenvoudig te bedienen, ook door ongetrainde gebruikers. De machine is ook eenvoudig te reinigen. We bevelen deze machine aan voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Rechte of gebogen zuigbalken kunnen apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Robuuste bedieningselementenOntwikkeld voor dagelijks werkgebruik. Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Klein, compact apparaatZeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Goed zicht op te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
- Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Gele bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inleertijd.
Inclusief V900 zuigbalk
- Maakt een optimale aanpassing aan de heersende vloeromstandigheden mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|750
|Vers/vuilwatertank (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1250
|accu (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|Vermogen (W)
|1100
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|44
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem