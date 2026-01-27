Schrobmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Inclusief batterij en lader.
Onze handgeleide accu aangedrevenschrobzuigmachine BD 43/25 C Bp Pack met schijftechnologie heeft een werkbreedte van 43 centimeter, een 900 millimeter lange en V-vormige zuigstang en een tank met een inhoud van 25 liter. Het is daarom voorbestemd voor de economische basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Dankzij zijn wendbaarheid en handigheid is hij ook perfect geschikt voor kwetsbare plekken. Hij werkt op een 24 volt accu met een capaciteit van 76 Ah; een losse oplader wordt meegeleverd. Het EASY-Operation-System met de karakteristieke gele bedieningselementen zorgt voor een zeer eenvoudige bediening en zeer korte leertijden. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine zijn net zo gemakkelijk te hanteren.
Kenmerken en voordelen
Robuuste bedieningselementenOntwikkeld voor dagelijks werkgebruik. Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Klein, compact apparaatZeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Comfortabel Home Base-systeem
- Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
76-Ah accu en aparte oplader worden meegeleverd
- Eenvoudig laden aan elk standaard stopcontact.
- Onafhankelijk van het elektriciteitsnet inzetbaar. Geen snoeren die in de weg zitten.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|750
|Vers/vuilwatertank (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 76
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 8,7
|voeding voor acculader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|1100
|Kleur
|Antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|115
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|40
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem