Onze handgeleide accu aangedrevenschrobzuigmachine BD 43/25 C Bp Pack met schijftechnologie heeft een werkbreedte van 43 centimeter, een 900 millimeter lange en V-vormige zuigstang en een tank met een inhoud van 25 liter. Het is daarom voorbestemd voor de economische basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Dankzij zijn wendbaarheid en handigheid is hij ook perfect geschikt voor kwetsbare plekken. Hij werkt op een 24 volt accu met een capaciteit van 76 Ah; een losse oplader wordt meegeleverd. Het EASY-Operation-System met de karakteristieke gele bedieningselementen zorgt voor een zeer eenvoudige bediening en zeer korte leertijden. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine zijn net zo gemakkelijk te hanteren.