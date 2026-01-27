Schrobmachine BR 30/1 C Bp Pack S
Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken: de compacte BR 30/1 C Bp Pack accu-schrobzuigmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.
Onze nieuwe, zeer compacte draadloze schrobzuigmachine BR 30/1 C Bp Pack is de ideale keuze voor hygiënische vloerreiniging op alle soorten harde vloeren, inclusief tegels en veiligheidsvloerbedekkingen. Dankzij de microvezelrollertechnologie overtuigt hij met tot 20 procent betere reinigingsresultaten en tot 60 procent kortere droogtijden in vergelijking met handmatige vloerreiniging. Aangedreven door een krachtige 18 volt lithium-ionbatterij uit het Kärcher Battery Universe, is het BR 30/1 C Bp Pack bijzonder geschikt voor onderhoudsreiniging op kleinere oppervlakken in kantoren, winkels, praktijken en advocatenkantoren, in hotels en restaurants, of zelfs geschikt in kantines, scholen en ziekenhuizen.
Kenmerken en voordelen
Zeer goed reinigingsresultaatTot 20% beter resultaat in vergelijking met handmatige reiniging. Grondige opname van vuil water, reinigingsmiddelen, grof vuil en haren. Verhoogt de reinigingskwaliteit en de mate van hygiëne.
Korte droogtijdenTot 60% sneller drogen in vergelijking met handmatige reiniging. Korte droogtijden verminderen het risico op uitglijden door natte vloeren. Hogere productiviteit en lagere kosten door kortere reinigingstijden.
Hoog niveau van hygiëneGrondige opname van vuil water, reinigingsmiddelen, grof vuil en haren. Hygiënisch reinigingsproces verhoogt de arbeidsveiligheid. Lager risico op kruisbesmetting en overdracht van ziekteverwekkers.
Parkeerpositie met parkeergroeven
- De natte rollen raken de grond niet in de parkeerstand.
- Versnelt het drogen van de rollen.
Lithium-ion accu
- Compatibel met apparaten van het 18 V-batterijplatform uit het Kärcher Battery Universe.
- Lange levensduur en looptijd, korte laadtijden, tussentijds laden mogelijk.
- Tot 25% productiever dan bekabelde apparaten.
Geïntegreerde voorzorgsfunctie met haarkam
- Vermindert en vermijdt afstoffen of stofzuigen.
- Vermindert de reinigingstijd tot 50%.
- Vermindert de totale bedrijfs- en reinigingskosten tot 50%.
Compacte, zeer robuuste constructie
- Hoogwaardige en duurzame onderdelen van metaal.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Geschikt voor vloerdesinfectie met desinfectiemiddel RM 732
- Voorkomt of vermindert de overdracht van ziekteverwekkers, waaronder SARS-CoV-2.
- Maakt hygiënisch schone omgevingsomstandigheden mogelijk.
- Een hoog niveau van hygiëne op de werkplek vermindert ziekteverzuim.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Vers/vuilwatertank (l)
|1 / 0,7
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 45
|Laadtijd accu (min)
|44 / 70
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|500 - 650
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|40
|Waterverbruik (ml/min)
|30
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 55
|Vermogen (W)
|70
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|11
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- rol borstel: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor kantoren, praktijken, advocatenkantoren, hotels en restaurants
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Ideaal voor kantoren, winkels, hotels, bedrijfsrestaurants, klinieken, advocatenkantoren, ziekenhuizen en scholen
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen BR 30/1 C Bp Pack S
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.