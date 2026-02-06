Schrobmachine BR 30/4 C BP
Onze accu-aangedreven schrobzuigmachine BR 30/4 C Bp weegt slechts 14 kg en is zeer compact en zorgt ervoor dat vloeren direct na het reinigen droog en slipvast zijn.
Reinigen als met de hand, maar dan veel beter: dankzij de compacte vorm, het zeer lage gewicht van 14 kilogram en de duurzame lithium-ionaccu met een looptijd van ongeveer 30 minuten is onze schrobzuigmachine BR 30/4 C Bp op accu een echt alternatief voor handmatige reiniging van harde ondergronden tot 200 m². De contactdruk, die ruim 10 keer hoger is dan een conventionele mop, en een rollersnelheid van rond de 1500 toeren garanderen ook aanzienlijk betere reinigingsresultaten. Het afzuigen is zowel voorwaarts als achterwaarts mogelijk. Bij bijzonder hardnekkige vervuiling kunnen de zuigstangen ook omhoog worden bewogen om de inwerktijd van de reinigingsoplossing te verlengen. Wat direct na het reinigen overblijft zijn schone en vooral droge en dus stroeve vloeren. Het zeer mobiele, snoerloze apparaat is ideaal voor het reinigen van vloeren in kleine winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire ruimtes, keukens of als aanvulling op bestaande grotere schrobmachines.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstel
- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droog
- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|300
|Vers/vuilwatertank (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|150
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35
|Borstelsnelheid (tpm)
|1270
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|geluidsniveau (dB(A))
|72,4
|Vermogen (W)
|550
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Transportwielen
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
