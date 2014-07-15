Schrobmachine BR 30/4 C Ep
De zeer compacte en met slechts 11,5 kg zeer lichte schrobzuigmachine BR 30/4 C is het innovatieve en krachtige alternatief voor de handmatige reiniging van harde oppervlakken van 20 tot 200 m². De vloer is na reiniging direct droog en daardoor antislip en weer beloopbaar. Ideaal voor het reinigen van kleine winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire ruimtes, hotels in de snackbar of als aanvulling op bestaande schrobmachines.
De nieuwe BR 30/4 C schrob-/zuigmachine van Kärcher biedt een oplossing voor de problemen en veiligheidsrisico's verbonden aan het dweilen van vloeren op openbare plaatsen. De BR 30/4 is even gebruiksvriendelijk als een staande stofzuiger en reinigt en droogt vloeren grondig in één beweging. Het apparaat kan ook worden gebruikt voor dieptereiniging. De BR 30/4 C is een sneller, gemakkelijker, meer hygiënisch en veiliger alternatief voor operatoren en het publiek dan dweilen. De vloer is meteen droog, veilig en begaanbaar. De BR 30/4 C is veilig en hygiënisch voor operatoren. De schoon- en vuilwaterreservoirs van vier liter zijn volledig afneembaar en kunnen eenvoudig worden gereinigd en bijgevuld. De walsborstel en zuigbalken kunnen zonder gereedschap worden vervangen. De uitzonderlijk lage reinigingskop (slechts 7 cm) maken eenvoudige reiniging onder meubels mogelijk. De afzuiging kan worden uitgeschakeld zodat in een eerste fase de reinigingsmiddelen kunnen worden aangebracht voor een grondige reiniging.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstel
- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droog
- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afzuiging uitschakelbaar
- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.
Afneembare reservoirs
- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.
- De reservoirs kunnen samen of apart worden verwijderd. Met hengsel voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|300
|Vers/vuilwatertank (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|130
|Borstelsnelheid (tpm)
|1450
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 72
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|820
|Kleur
|Antraciet
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
