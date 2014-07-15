Schrobmachine BR 30/4 C Ep Adv

Compacte schrob-/zuigmachine voor kleine oppervlakken

De nieuwe BR 30/4 C Adv schrob-/zuigmachine van Kärcher biedt een oplossing voor de problemen en veiligheidsrisico's verbonden aan het dweilen van vloeren op openbare plaatsen. De BR 30/4 C Adv is even gebruiksvriendelijk als een staande stofzuiger en reinigt en droogt vloeren grondig in één beweging. Het apparaat kan ook worden gebruikt voor dieptereiniging. De BR 30/4 C Adv is een sneller, gemakkelijker, meer hygiënisch en veiliger alternatief voor operatoren en het publiek dan dweilen. De vloer is meteen droog, veilig en begaanbaar. De BR 30/4 C Adv is veilig en hygiënisch voor operatoren. De schoon- en vuilwaterreservoirs van vier liter zijn volledig afneembaar en kunnen eenvoudig worden gereinigd en bijgevuld. De walsborstel en zuigbalken kunnen zonder gereedschap worden vervangen. De uitzonderlijk lage reinigingskop (slechts 7 cm) maken eenvoudige reiniging onder meubels mogelijk.De afzuiging kan worden uitgeschakeld zodat in een eerste fase de reinigingsmiddelen kunnen worden aangebracht voor een grondige reiniging.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BR 30/4 C Ep Adv: Sneldraaiende walsborstel
Sneldraaiende walsborstel
Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging. De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen. De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Schrobmachine BR 30/4 C Ep Adv: Onmiddellijk droog
Onmiddellijk droog
De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting. Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Schrobmachine BR 30/4 C Ep Adv: Afneembare reservoirs
Afneembare reservoirs
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Tractie-aandrijving Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels (mm) 300
Werkbreedte afzuiging (mm) 300
Vers/vuilwatertank (l) 4 / 4
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 200
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 130
Borstelsnelheid (tpm) 1450
Borstelcontactdruk (g/cm²) 100
Waterverbruik (l/min) 0,3
geluidsniveau (dB(A)) max. 72
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Vermogen (W) 820
Kleur Antraciet
Afmetingen (L × B × H) (mm) 495 x 340 x 1145

Verpakkingsinhoud

  • rol borstel: 1 Stuk(s)
  • Microvezelwals: 1 Stuk(s)
  • Transportwielen
  • 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
  • Handmatig opzuigen

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
  • Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
