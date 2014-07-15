Schrobmachine BR 30/4 C Ep Adv
Compacte schrob-/zuigmachine voor kleine oppervlakken
De nieuwe BR 30/4 C Adv schrob-/zuigmachine van Kärcher biedt een oplossing voor de problemen en veiligheidsrisico's verbonden aan het dweilen van vloeren op openbare plaatsen. De BR 30/4 C Adv is even gebruiksvriendelijk als een staande stofzuiger en reinigt en droogt vloeren grondig in één beweging. Het apparaat kan ook worden gebruikt voor dieptereiniging. De BR 30/4 C Adv is een sneller, gemakkelijker, meer hygiënisch en veiliger alternatief voor operatoren en het publiek dan dweilen. De vloer is meteen droog, veilig en begaanbaar. De BR 30/4 C Adv is veilig en hygiënisch voor operatoren. De schoon- en vuilwaterreservoirs van vier liter zijn volledig afneembaar en kunnen eenvoudig worden gereinigd en bijgevuld. De walsborstel en zuigbalken kunnen zonder gereedschap worden vervangen. De uitzonderlijk lage reinigingskop (slechts 7 cm) maken eenvoudige reiniging onder meubels mogelijk.De afzuiging kan worden uitgeschakeld zodat in een eerste fase de reinigingsmiddelen kunnen worden aangebracht voor een grondige reiniging.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstelVoor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging. De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen. De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droogDe zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting. Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afneembare reservoirs
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|300
|Vers/vuilwatertank (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|130
|Borstelsnelheid (tpm)
|1450
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 72
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|820
|Kleur
|Antraciet
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|495 x 340 x 1145
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Microvezelwals: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
- Handmatig opzuigen
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 30/4 C Ep Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.