Schrobmachine BR 30/4 C Ep + MF
De BR 30/4 C schrob-/zuigmachine is licht en compact. Met een gewicht van slechts 11,5 kg is deze bijzonder innovatieve en krachtige schrob-/zuigmachine ideaal voor het reinigen van harde oppervlakken van 20 tot 200 m². Het perfecte alternatief voor handmatig reinigen. Vloeren zijn na het reinigen direct droog en niet glad. Ideaal voor reiniging van kleine winkels, restaurants, tankstations, supermarkten, sanitaire ruimtes, hotels en kantines of als aanvulling op een bestaande schrob-/zuigmachine.
Manoeuvreren gaat met deze machine net zo gemakkelijk als met een zuigborstel. De machine oefent tien keer zoveel contactdruk uit als een handzwabber en geeft een veel beter reinigingsresultaat. En dit met een walsborstel die 1.500 omwentelingen per minuut maakt. De machine behoudt de zuigkracht bij zuigen in voorwaartse en achterwaartse richting. De zuigbalk kan bij hardnekkig vuil omhoog worden gebracht. Dit maakt een langere contacttijd mogelijk voor de reinigingsapparatuur.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstel
- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droog
- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afzuiging uitschakelbaar
- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.
Afneembare reservoirs
- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.
- De reservoirs kunnen samen of apart worden verwijderd. Met hengsel voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|300
|Vers/vuilwatertank (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|150
|Borstelsnelheid (tpm)
|1450
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 72
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|820
|Kleur
|Antraciet
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|495 x 340 x 1145
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Microvezelwals: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
