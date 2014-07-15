Schrobmachine BR 40/10 C Ep Adv
De BR 40/10 C - de zuinigste machine in zijn klasse. De compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een tankinhoud van 10 l. De Advance-variant heeft extra transportwielen en een borsteldrukverstelling.
Deze compacte en flexibele schrob-/zuigmachine is geschikt voor verschillende toepassingen. Ze kan worden gebruikt voor geluidsarme reiniging in beide richtingen. Bijzondere kenmerken van het apparaat zijn de scharnierende duwbeugel en de gemakkelijk afneembare reservoirs, die kunnen worden gedragen met een ergonomische handgreep. De reservoirs kunnen ook worden gevuld in lage wasbakken. De borstels en zuigbalken kunnen binnen enkele seconden worden vervangen zonder gereedschap.
Kenmerken en voordelen
Krachtig en snel
- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
Lage onderdoorrijhoogte
- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.
- Bij zeer lage objecten kan ook het reservoir nog worden losgekoppeld.
Onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.
- Alle elektrische onderdelen zijn snel en makkelijk bereikbaar.
Ergonomische handgreep
- Voor een beter bedieningscomfort.
- Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.
- Uitstekend te dragen en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|400
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|400
|Vers/vuilwatertank (l)
|10 / 10
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|300
|Borstelsnelheid (tpm)
|1100
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Waterverbruik (l/min)
|1
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 75
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Vermogen (W)
|max. 2300
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|35,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
- Variabele contactdruk
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 40/10 C Ep Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.