Deze step-on schrob-/zuigmachine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine. De BD 50/40 RS is de ideale schrob-/zuigmachine voor supermarkten, openbare gebouwen, gezondheidszorg en schoonmaakbedrijven. Met de uitzonderlijke kleine draaicirkel kunnen ook kleinere ruimtes met veel hoeken efficiënt worden gereinigd. Indrukwekkend zijn het compacte ontwerp en de enorme prestaties. Sensationele draaiende zuigbalken. De zuigbalk draait rond het borsteldek zodat zelfs het water in de scherpste bochten 100% wordt opgezogen. Dankzij de instelbare Eco-stand kan energie- en kostenbesparend onderhoud worden uitgevoerd met uitstekende reinigingsresultaten. Zorg voor het milieu wordt gecombineerd met indrukwekkende reinigingsprestaties. De achterklep kan volledig worden verwijderd voor eenvoudige toegang tot het batterijvak en opladen.