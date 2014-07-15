Schrobmachine BD 50/40 RS Bp Pack
Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.
Deze step-on schrob-/zuigmachine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine. De BD 50/40 RS is de ideale schrob-/zuigmachine voor supermarkten, openbare gebouwen, gezondheidszorg en schoonmaakbedrijven. Met de uitzonderlijke kleine draaicirkel kunnen ook kleinere ruimtes met veel hoeken efficiënt worden gereinigd. Indrukwekkend zijn het compacte ontwerp en de enorme prestaties. Sensationele draaiende zuigbalken. De zuigbalk draait rond het borsteldek zodat zelfs het water in de scherpste bochten 100% wordt opgezogen. Dankzij de instelbare Eco-stand kan energie- en kostenbesparend onderhoud worden uitgevoerd met uitstekende reinigingsresultaten. Zorg voor het milieu wordt gecombineerd met indrukwekkende reinigingsprestaties. De achterklep kan volledig worden verwijderd voor eenvoudige toegang tot het batterijvak en opladen.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Automatische vulmogelijkheid
- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.
Doseersysteem DS 3
- Om overdosering te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar.
Eco-modus
- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Compacte afmetingen
- Voor een goede manoeuvreerbaarheid, een hoge oppervlaktecapaciteit en minder nareinigingskosten.
Eenvoudige vervanging
- Zuigstrips en borstel kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
- Zuigbalk kan in een handomdraai vervangen worden.
Uniek roterend vervangprincipe van de zuigstrips
- Neemt het water in elke bocht voor 100% op.
Extreem wendbaar
Compacte constructie
- Eenvoudig te vervoeren en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|691
|Vers/vuilwatertank (l)
|40 / 40
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|36 / 76
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Waterverbruik (l/min)
|1,5
|geluidsniveau (dB(A))
|60
|Vermogen (W)
|max. 1080
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|330
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalken, gebogen
- Incl. batterij en inbouwoplader
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem